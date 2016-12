Motagua logra su Copa 14; es el nuevo rey de Honduras

¡Se hizo realidad, fue realidad... ya no es un sueño! Motagua es el nuevo monarca del fútbol hondureño. Un empate 1-1 (2-1 global) le dio la décimo cuarta copa de campeón al equipo dirigido técnicamente por Diego Vazquez.

Fue sufrido, sí, pero Motagua sacó la casta de campeón y volvió al cetro en la Liga Nacional. ¡Es justo campeón, así como hubiese sido Platense!

MINUTO A MINUTO: ASÍ SE VIVIÓ LA GRAN FINAL ENTRE PLATENSE Y MOTAGUA

Diego Vazquez se metió aún más en la historia del Motagua, suma su séptima corona en la institución capitalina. Cinco como jugador y ahora dos como técnico.

La afición del Platense invadió el estadio Excélsior.

EL PARTIDO Y LAS ACCIONES:



Bajo un marco espectacular de aficionados en el estadio Excélsior de Puerto Cortés la vuelta de la gran final del fútbol hondureño se llevó a cabo. El recinto deportivo porteño estaba a reventar, no cabía un alma más, estaba el ambiente encendido.



En los primeros 15 minutos no hubo aproximaciones de peligro, ambos clubes llegaron a estudiarse, Motagua intentaba por el costado derecho ya que detectó a David Mendoza nervioso regalando cuanto balón le caía en sus pies. Platense no generaba juego pero al minuto 18 Brunet Hay Pino disparó a marco pero en dos tiempos Marlon Licona controló el esférico. Los azules llegaron al marco rival al minuto 24 tras un centro al área y Rubilio Castillo con muchos problemas conectó incómodo el balón.



El gol esperó 45 minutos. Un centro al área enviado por Luis Castro le cayó a Jorge Cardona, el platensista evadió la tibia marca de Felix Crisanto y después se le puso encima Rubilio Castillo y también se lo quitó; Cardona, con un mar de dificultades sacó un potente remate a marco para vencer la cabaña de Marlon Licona. Platense se iba al descanso ganando el partido y empatando el marcador global 1-1 ante un Motagua que jugó sus peores primeros 45 minutos de las fases finales.

Carlos Discua le prometió a su mamá la Copa 14 y le vuelve a cumplir.

Al final del primer tiempo el equipo local se iba ganando 1-0 y con mucha más tranquilidad, eso sí, el golazo de Jorge Cardona no quitó lo horrible que fueron los primeros compases del partido.



SEGUNDO TIEMPO



Platense, de la emoción por haberse ido ganando y poniéndose de tú a tú al Motagua entró en la etapa de complemento con la convicción de liquidar al Ciclón. Los de Reynaldo Clavasquín atacaban sin cesar a los capitalinos pero no eran certeros; Motagua llegó y consiguió una falta letal.



El equipo emplumado al 59 consiguió uin tiro libre frontal al marco, el tiro, a decir verdad, no significaba mucho peligro, pero Carlos Discua se sacó un zurdazo bajado desde el cielo y con la ayuda de su madre, doña estela, el mediocampista marcó el empate 1-1 en Puerto Cortés. El disparo dejó sin reacción al portero panameño José Calderón y los azules comenzaban a celebrar.

Jorge Cardona puso a soñar al Platense pero al final se fue expulsado.

Un minuto más tarde, Jorge Cardona, autor de un golazo en esta final se fue expulsado por doble amonestación. El escualo se bajó de manera brusca a Rubilio Castillo y se fue a las duchas. El partido se ponía bueno. Platense, a pesar de haber quedado corto en el paraje atacaba, más con corazón y pundonor que con fútbol. Al minuto 78 Juan Pablo Montes salvó el segundo del Platense en la raya final; el balón se metía por aire y el "Ruso" la sacó de cabeza.



El encuentro seguía intenso. Diego Vazquez, técnico del Motagua se fue expulsado por tratar de chocar con Getsel Montes en una jugada por su área técnica. Marlon Licona paró el partido por una lesión. Los azules tocaban la gloria, se creían campeones, la afición que llegó al Excélsior celebraba.

Mucha afición del Motagua llegó también al Excélsior.

El árbitro adicionó cinco minutos más pero los azules iban al ataque. La defensiva del Tiburón estaba partida y aún así Motagua no encontraba el gol. Rubilio Castillo lo intentó al 90 pero su disparo fue muy tibio y directo a manos del guardián panameño.

Al final Melvin Matamoros pitó el final y la afición motagüense invadió el terreno del Excélsior para celebrar con sus héroes... La 14 es de ustedes, ¡Felicidades, campeones!

FICHA COMPLETA DEL PLATENSE MOTAGUA (1-1)

PLATENSE



ALINEACION

29-José Calderón; 2-Luis Castro, 4-Getsel Montes, 5-Dabirson Castillo, 7-Edgard Álvarez, 11-Brunet Hay Pino, 15-Maylor Núñez, 16-Jorge Cardona, 17-Roby Norales, 25-David Mendoza, 30-Richard Dixon.



SUPLENTES

6-Luis Palacios, 8-Yuberney Franco, 12-Jean Carlos Vargas, 14-Brayan Reyes, 23-Dylan Andrade, 28-Sandro Cárcamo y 41-Christian Ávila.



CAMBIOS:

Entró Christian Ávila por Roby Norales. Min. 53

Entró Jean Carlo Vargas por Maylor Núñez. Min. 79

Entró Yuberney Franco por Getsel Montes. Min. 88



GOLES

Jorge Cardona. Min. 45



TARJETAS AMARILLAS:

Jorge Cardona, José Calderón, Richard Dixon.



TARJETAS ROJAS:

Jorge Cardona

-------------------------------------------------------------

MOTAGUA



ALINEACION

25. Marlon Licona; 2. Juan P Montes, 3. Henry Figueroa, 5. Marcelo Pereira, 31. Klifox Bernárdez; 6. Reynieri Mayorquín, 27. Félix Crisanto, 7. Carlos Discua, 16. Héctor Castellanos, 9. Rubilio Castillo y 22. Santiago Vergara.



SUPLENTES

11. Marco Vega, 23. Martín Pucheta, 34. Kevin López, 33. Cristhian Hernández, 10. Erick Andino, 18. Wilmer Crisanto y 8. Deybi Flores.



CAMBIOS:

Entró Marco Tulio Vega por Reinieri Mayorquín. Min. 46

Entró Wilmer Crisanto por Félix Crisanto. Min. 59

Entró Deybi Flores por Carlos Discua. Min. 72



GOLES

Carlos Discua. Min. 60



TARJETAS AMARILLAS:

Henry Figueroa, Reinieri Mayorquín, Rubilio Castillo, Marlon Licona, Juan Pablo Montes.



TARJETAS ROJAS:

No hubo