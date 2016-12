Reynaldo Clavasquín pese a haber perdido su primer campeonato de Liga con Platense, valora que su equipo se entregó al máximo en el torneo ya que nadie confiaba en su trabajo y asegura que mejores cosas vendrán para la institución selacia.

"Fue una buena campaña, llegamos hasta lo último y fue bien importante, vamos a mejorar el próximo campeonato y a conseguir cosas importantes, fue una campaña que en términos generales, el equipo tiene que salir adelante ya que en tres semanas iniciamos un nuevo campeonato", dijo el técnico sub-campeón.



"Luchamos y jugamos bien, creo que nos faltó un poquito de un manejo más claro del balón, pero fue difícil con un equipo como Motagua, pero los dos equipos lo entregaron todo, fue de bastante lucha, pero así es esto".



Valora lo positivo que vio de su equipo en este torneo. "Clasificamos rápido a las semifinales, consolidamos jóvenes, y yo estoy muy agradecido con los muchachos porque fue una buena campaña, nos dieron esta final y creo que mis jugadores y yo nos hicimos presentes ante grandes rivales, pero esto ya es historia y toca pensar en lo que viene", dijo.



Clavasquín asegura que sin el apoyo de la afición no hubiese sido posible hacerlos soñar con la ilusión de un tîtulo más. "Agradecido totalmente con la afición, fue increíble verlos antes, durante y después del juego, se comportaron a la altura", indicó.



"A mí me gustaría seguir contando con la misma plantilla el próximo torneo, que a veces se le falta el respeto a la instiución y a los jugadores en cuanto a los rumores de salidas porque quieren desestabilizar un trabajo, pero bueno, tenemos que esperar en estos días, no puedo decir que jugadores se van y se quedan todavía".