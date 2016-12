Jugadores del Platense comienzan a despedirse de la institución porteña

Platense realizó un espectacular torneo apertura al mando de su técnico apertura, con una plantilla baja pudo conseguir el subcampeonato.



El gran nivel de los jugadores se notó, pero debido a eso otros conjuntos ya preguntan por algun futbolista o quizás ya tienen pláticas adelantadas.



El portero panameño, José Calderón, dejó un mensaje en su cuenta de twitter que levanta mucha sospecha, ya que se ha rumorado que tiene avances con Olimpia.



"Gracias Puerto Cortés por tanto cariño y apoyo para este equipo Platense. Siempre estarán en mí corazón" escribió Calderón.



¿Dejará el equipo de Puerto Cortés? Aún no se sabe, pero su estado ha levantado muchas sospechas.



Otro que también ha generado polémica con su mensaje es el defensor Luis Castro que fue muy expresivo y pareciera que se irá.



"Se terminó un torneo más, no cualquiera, un torneo especial donde logramos ver la gloria de Dios en nuestro equipo queríamos ser campeones pero no se pudo, Dios hizo su voluntad, ahora quiero agradecer a todos mis compañeros, cuerpo técnico, médico, directivos, mis padres espirituales que siempre creyeron en mí, kinesiólogo, utileros, Bartola Salgado Reyes, una gran mujer, la noble afición de Puerto Cortés, los cual los llevo en mí corazón" empezó el largo mensaje de Castro.



"Dimos todo entregamos hasta la última gota de sudor, no ganamos el título, pero nos llevamos a Dios en nuestro corazón que eso es lo más importante" escribió.



Sobre la ciudad porteña: "Puerto Cortés gracias, me enseñaste a conocer a Dios el que restauró mi vida y mi familia también, este bello puerto me regaló la dicha de der padre nuevamente ante todo esto solo puedo decir; Puerto Cortés que bello es. Orgulloso de haber sido parte de este gran club y que sea la Gracia de Dios la que me guíe siempre".



Cerró; "Un colombiano agradecido que se los lleva en el alma, te amo Puerto Cortés. Espero volver pronto"