Carlos Pavón se siente emocionado por su segunda experiencia como técnico de Liga Nacional, tras su fichaje con el Vida. Este martes erá oficialmente presentado en el malecón ceibeño donde se espera una gran cantidad de aficionados para tomarse fotografías y firmar autógrafos.

Sin embargo Pavón está enfocado en hacer funcionar al equipo para sacarlo del penúltimo lugar de la tabla de colocaciones donde se encuenta actualmente con 15 unidades superando a Social Sol de Olanchito que figura con nueve.

El ex timonel de Marathón considera que llega con mayor experiencia porque ya pagó derecho a piso como técnico, ahora su mentalidad es llevar a los rojos hasta la liguilla. Además confirmó al zaguero uruguayo Sergio Bica como primer refuerzo, Luis Ayala preparador físico y no descarta a Tyson Núñez como asistente.

¿Qué lo motivó dirigir al Vida?

El reto, obviamente es una oportunidad importante para mi, hablé con los dirigentes del Vida, me dieron la oportunidad de estar dirigiendo el Club. Asumo este reto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con el objetivo de llevar al equipo a buenos lugares, es un equipo protagonista que merece el lugar que le corresponde

¿Se imaginó en algún momento en el banquillo del Vida?

Esta plaza de La Ceiba es muy buena, Vida y Victoria son buenos equipos, han hecho buenas cosas en el fútbol para mi como técnico dirigir al Vida es agradable, me están dando la oportunidad para hacer cosas positivas con el equipo

¿Con quien se puso de acuerdo en lo contractual?

Con el presidente José Galdámez, Fernando Pinillos y otros que todavía los estoy conociendo, pero con ellos me puse en contacto, llegamos a un buen arreglo, voy a firmar por un año, hay un proyecto a largo plazo para recuperar a la afición del Vida que se ha ausentado del estadio, el equipo ha tenido problemas en ese sentido por eso queremos que la gente llegue al estadio que le exija al equipo para que rinda al máximo

El entrenador del Vida Carlos Pavón junto a los dirigentes del equipo ceibeño.

¿Quién lo acompañará en el cuerpo técnico?

Roy Posas como entrenador de porteros, Luis Ayala como preparador físico y todavía estoy viendo quien nos acompaña como asistente, esta semana voy a definir

¿Cómo jugará el Vida de Carlos Pavón?

Quiero un equipo vistoso, que juegue bien, que trate bien la pelota, que tenga orden, creo que cuando se tienen esas partes en la cancha se logran esos objetivos. Aquí hay jugadores muy buenos, rápidos y potentes para sacarles provecho

¿Qué cambios hará?

Tengo que ver primero la plantilla, mañana (martes) me reúno con ellos para observarlos, quiero conocerlos bien después veremos qué podemos solicitar por ahora la directiva me aprobó al primer refuerzo que es el uruguayo central Sergio Bica, ya hablé con él, está dispuesto a venir, ahora sólo falta que la directiva se ponga en contacto con él para negociar el contrato

¿Sólo Bica será refuerzo?

No sé todavía, quiero ver primero el plantel de jugadores línea por línea para ir viendo donde podemos llenar cupo de jugadores importantes para aportar su granito de arena

¿Es cierto que regresa Marcelo Canales y se reintegra David Meza, ambos de Olimpia?

No sé, creo que son rumores pero hasta el momento no sé si hay algo concreto sobre ese tema, pero si fuera cierto sería excelente porque son grandes jugadores, lamentablemente no tuvieron mayor participación en Olimpia, creo que se están desperdiciando, vamos a hacer todo lo posible para traerlos si Olimpia no los requiere porque aquí sí los vamos a ocupar

¿Tyson podría sumarse como refuerzo?

Ese viejito se enemoró de Guatemala, no he hablado con él, pero no quiero crear expectativas para que el equipo esté concentrado en lo que quiero, vamos a conocer bien a los muchachos para definir quienes se quedan y quienes se van

¿Lo mira mejor como asistente técnico por la afinidad que tienen?

Sería interesante porque es una persona muy querida en la ciudad, sabe mucho de fútbol pero él está pensando en seguir jugando hasta los 50 años, creo que no está pensanddo en dirigir

¿Qué le gusta de La Ceiba?

Todo, siempre me encantó venir a jugar a La Ceiba es una ciudad que a todo hondureño le gusta, para mi trabajar acá será algo maravilloso, voy a sacarle provecho para hacer bien las cosas. Mi objetivo es atraer nuevamente al aficionado del Vida que llegue nuevamente al estadio, que vaya a exigir pero que le brinden el apoyo cien por ciento al Club para que los jugadores se sientan arropados y comprometidos

¿La meta es salvar la categoría o clasificar a la liguilla?

Quiero al equipo arriba, no pienso en descenso, soy una persona de mentalidad ganadora y aunque la realidad muestra que estamos a seis puntos del último lugar (Social Sol) pero no pienso en descenso tengo la capacidad para revertir la situación y con el esfuerzo de los muchachos saldremos adelante

¿Está consciente que su plantel es el más joven de la Liga?

Si y eso me agrada porque es un plantel con un promedio de 23 a 25 años, el único "viejito" es Ricardo Canales pero con calidad. El Vida tiene talento y hay que saber sacarle provecho

¿Ha crecido estos últimos años como técnico?

Si, fue una experiencia muy grata dirigir a Marathón, dos torneos donde hicimos un buen trabajo, llegamos a cuartos de final estoy agradecido con la directiva, jugadores y aficionados de Marathón por la oportunidad que me brindaron para mi fue una grata experiencia, creo que ya pagué derecho a piso con Marathón y ahora con el Vida las cosas tienen que salir mejor

¿Después del banquillo cocotero me imagino que su sueño es dirigir a Real España?

No pienso en Real España, estoy pensando en el Vida así como lo hice en Marathón la temporada pasaada, el problema es que mucha gente me etiqueta con la camisa de Real España, eso no debe ser así porque primero soy profesional, lo que va a pasar mañana no se sabe, estoy enfocado al cien en el Vida porque quiero llevarlo hasta lo más alto de la liga.