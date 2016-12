El técnico de Real España, Mauro Reyes, tiene muy claro desde el primer día de trabajo el objetivo en el campamento aurinegro.

ASÍ CERRÓ REAL ESPAÑA EL APERTURA 2016

"Queremos tomar el primer lugar desde la primera fecha y no soltarlo", sostiene el técnico patepluma.

Reyes también mencionó que espera la incorporación de uno o dos jugadores más, tomando en cuenta que ya fueron fichados Víctor Moncada y Ángel Tejeda.

Se inicia la pretemporada.

Creo que estos 15 días nos han servido para evaluar ¿qué pasó? ¿por qué no se lograron los objetivos?, Real España hizo un buen torneo, jugamos como queríamos. Incluso tuvimos la oportunidad de pasar a la final. Estamos apostando a cambiar el estilo y la filosofía, de alguna manera se ha logrado y espero que este próximo torneo se cumplan los objetivos.

Ya están fichados Ángel Tejeda y Víctor Moncada ¿Cuántos refuerzos más espera?

Estamos haciendo un análisis correcto sobre los refuerzos que necesitamos, recuerde que también se fue Jhovany Mina, necesitamos un extremo por ese lado. En el caso de Omar Zalazar hay que buscar otra opción. Puede haber incorporación de uno o dos jugadores más.

¿En qué posiciones?

Estamos buscando uno en la zona defensiva y otro en la zona media.

Bryan Róchez sigue entrenando con Real España.

Tiene un compromiso, él se va en enero. Obviamente que debemos abrirle la puerta, es un jugador de la casa y tiene que prepararse bien para que llegue en buenas condiciones al equipo al que pertenece.

Hoy con varios jugadores ausentes...

Le dimos libre a los seleccionados porque hicieron un trabajo la semana pasada, se van a incorporar este martes. Otros que tienen algún problema personal (Osman Chávez y Luciano Ursino).

¿Cómo califica su calendario en el Clausura?

Al cierre un poco complicado, pero partido fácil no habrá en este torneo. Uno de los objetivos que tenemos es que Real España inicie en los primeros lugares, no como en el torneo anterior que trastabillamos al inicio. Creo que ahora es diferente. Conozco muy bien el plantel, sus fortalezas y debilidades. En aquel momento me estaba adaptando a la institución.

¿Ya tiene programado encuentros amistosos?

Estamos considerando la próxima semana, después de la fiesta de Navidad estamos buscando dos rivales fuertes.

De los jugadores presentes ¿se mantendrán todos en el equipo?

Hay algunas posibilidades de dos jugadores que puedan salir, estamos observando, sobre todo los jóvenes. También veremos a las reservas, algunos jugadores que puedan probarse, serían uno o dos por la posición que estamos buscando.

¿Frank Arévalo y José Velásquez Colón continúan en el equipo?

Arévalo acaba de firmar su contrato y Colón está firme también, es un gran futbolista. De todos los jugadores que mira aquí solo tengo dudas con uno o dos jóvenes.

¿Hay nombres de los atacantes que puedan venir?

Todavía no. Hay varias opciones y seguramente habrá una o dos incorporaciones y si no, creo que tenemos un plantel adecuado para sacar el torneo.

¿ A qué le apunta ahora Mauro Reyes?

A ser campeón. Aquí no nos queda de otra que buscar el título. Soy muy claro en esto, teníamos la meta ganar la copa el torneo anterior, al no serlo pues aumentó la presión, por eso queremos tomar el primer lugar desde la primera fecha y no soltarlo.