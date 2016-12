El presidente vitalicio del Motagua, Pedro Atala, se refirió al cántico que dedicó su equipo al Olimpia tras ganar la Copa en el Excélsior y confiesa que se molestó y se lo hizo saber al técnico Diego Vázquez.

"Me molesté con Diego y le pregunté que qué tenía que hacer Olimpia allí y me explicó que cuando nos pitaron el penal ante Marathón ellos hablaron que nos habían regalado el pase a la semifinal. Entonces por eso lo hicieron", inició contando en entrevista al programa Al Banquillo.

Héctor Vargas, timonel merengue, dijo que Castellanos "exagera" en la carga de Israel Silva y que no debió ser pitada.

"A mí ni se me ocurría pensar en Olimpia. Le reclamé Diego y me dijo lo que había dicho Vargas y hasta Carlos Will (Mejía)", agregó.

DUDARON DE CONTINUIDAD DE DIEGO TRAS PERDER CON SOCIAL SOL

Motagua cayó en un bache futbolístico durante el torneo y la derrota 3-2 ante Social Sol en la jornada 15 les hizo dudar de la continuidad del técnico Diego Vázquez y explica por qué decidieron ratificarlo.

"Había directivos que decían que se había estancado Diego. Se volvió una crisis con lesionados y expulsados. Luego de la derrota ante Social Sol nos reunimos y decidimos que había que esperarlo porque no tenía el plantel completo por las situaciones. Creímos que si llegaba a liguilla con equipo completo íbamos a tener posibilidades. Lo defendimos pero todo tiene un límite".

La decisión fue acertada y ahora festejan la Copa 14 y cuenta que: "Tiene contrato y está súper ratificado".

BUSCAN UN PORTERO

Luego de ganar el campeonato, en plenos festejo Atala inició las conversaciones con el estratega para definir los refuerzos para el Clausura 2017.

"Un arquero andamos buscando. ¿El de Platense? No es José Calderón, ni lo conocemos. Hablé con Diego y hay un argentino y dos opciones locales".

Fue consultado sobre Noel Valladares y lo descartó nuevamente.

"Noel ya está retirado. No podría porque se fue en un momento dado donde. Olimpia nos había pedido jugadores a préstamo, entre ellos fue Amado Guevara. Cuando vino llegó exigiendo aumento de salario, el doble, que tenía contrato y que quería romperlo".

¿Qué jugador del Olimpia se llevaría? Le consultaron y no dudó en responderlo. "Óscar Salas, me parece que es un buen jugador", cerró.