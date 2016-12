A Boniek García casi nada le quita su sonrisa. Es un tipo que vive al máximo su carrera y su vida. El volante del Houston Dynamo de la MLS repasó algunos episodios de su trayectoria, además de analizar lo que viene para la Selección Nacional en el 2017. Boniek asegura que en marzo derrotaremos a Estados Unidos rumbo al Mundial de Rusia.



Siempre te veo sonreír, ese rostro pasa alegre.

Es una característica mía desde que nací, siempre paso sonriendo, además esta boca mía no me deja mantenerla cerrada, aunque no creas, a veces me pongo serio, por ratos me enojo.



Cuando tu madre te regañaba por algo o cuando ella estaba molesta con vos ¿la recibías con esa sonrisa permanente en vos?

No, mi mamá no aguantaba pajas, cuál sonrisa, no me aguantaba casacas de nada. Me decía: “a mí, no me estés sonriendo, vas para adentro”. Era yuca la vieja. Cuando miraba molesta a mi mamá mi mejor amigo era la seriedad.



¿Cuándo estás enojado, esa boca se cierra un poco?

Siempre me río, es parte de mi personalidad. Cuando le doy un fajazo a mis hijos, lo hago sonriendo, me relaja mucho estar con una sonrisa en la cara, a veces estoy muy estresado, pero cuando me río me olvido de todo.

Boniek García junto a Limber Pérez.

¿A vos qué te estresa?

Cuando estuve en el Olimpia y no se me daba la oportunidad de salir al extranjero, fue un momento bastante duro, hasta me enfermé del estómago, tuve problemas gastríticos y eso llevó al profesor Reinaldo Rueda a que no me tomara en cuenta para varios partidos de eliminatoria rumbo a Sudáfrica.



¿Sentís que era determinante que salieras ese momento al extranjero, fue agobiante?

Estaba pasando momentos muy buenos, había propuestas, pero siento que el equipo estaba esperando una mejor y nunca se daba y eso me estresaba, en muchos partidos me expulsaban pero era por lo mismo, estaba frustrado, quería salir al extranjero, los años pasaban, varios jugadores del equipo salían y a mí no se me daba la oportunidad, al final se dio, pero siento que fue un poco tarde.



¿Habían ofertas reales en ese momento, algo que no se concretizó para sentirte fustado?

Llegué a Francia, estaba el representante que me llevaba, era un uruguayo, creo que era de apellido Carreño, llegamos a Francia, me llevó al hotel, cenamos, él se fue, recuerdo que me dijo que el París Saint Germain estaba contratando a un “10”, ellos me dejaron a la mano de Dios.



Te abandonaron, ¿qué pasó que eso nunca se filtró en los medios de comunicación en Honduras?

Porque nadie me lo preguntó ja, ja, ja. Hasta ahora que vos me preguntas. Solo llegué, comimos y me dijo que iría a hacer unos trámites, y que me iba a llevar otra persona al entrenamiento, así fue, el problema fue en la práctica, no entendía nada, todo era francés y yo a pura cachas hablo un poco de español. La fortuna mía es que para ese momento llegó Ludovic Giuly y Makelele y ambos hablaban español y eran ellos que me ayudaban con la traducción para así saber qué era lo que se iba a hacer en el terreno de juego, de lo contrario estaba muerto.

Boniek García se sinceró con Limber Pérez.

¿Te dejaron tirado, sin pisto, cómo fue el asunto?

Con el asunto de los viáticos me dejaron bien, en el hotel tenía acceso a Internet y a ciertas cosas, con la comida me iba a la segura, no entendía nada y comía pastas, eso comí en los diez días que estuve allá y la mezclaba con una salsa de tomate que me encantó mucho y le entraba todos los días.



¿Qué pasó que no te quedaste en el París Saint Germain?

No hubo ninguna presión, logré jugar contra el Benfica de Portugal y contra el Guimarães. Me pusieron en varias posiciones, jugué de lateral izquierdo, lateral derecho y también logré jugar de volante, siento que hice un buen trabajo, pero según lo que dice mi representante que llegó en dos días, antes de que me regresara al país, el técnico le comentó que andaba buscando un lateral que no se proyectara mucho al ataque, quería un lateral más estático, aparte de eso no hubo presión ni gestión de nadie, era yo solo.



Otra frustración y doble estrés, casi mueres.

No me frustré porque era un equipo grande para un hondureño, sin tanta proyección a nivel internacional, porque en ese momento a veces jugaba con la selección y muchas veces no lo hacía, siempre supe que era muy complicado que fichara con el equipo de Francia, nunca buscaban un jugador de Honduras, además, lo querían con otras características, no podía frustrarme, al contrario, dije que seguiría trabajando muy duro y que en cualquier momento se me iba a dar la oportunidad.

Boniek García hizo pretemporada con el PSG, pero no logró quedarse.

¿Fue mentira ese supuesto fichaje tuyo al Wigan de Inglaterra?

Eso fueron puras especulaciones de la prensa, se manejaron varias versiones, no sé si fueron ciertas o no. Pero aseguro que fueron papadas de la prensa deportiva. Inventos.



Eres un jugador que has estado en los dos últimos mundiales que ha jugado la selección de Honduras, pero en Sudáfrica no participaste, te faltó esfuerzo.

Yo pensé que se me iba a dar la oportunidad, quizás habían jugadores que ese mundial era exclusivamente para ellos.



¿Tras Sudáfrica que fue lo que dio, te enfermaste, tuviste problemas gastríticos, qué ondas con el estrés?

Claro que me enfermé, después del partido contra Suiza iba con un dolor de estómago en el bus, sentía mucha cólera, mucho enojo, creí que en ese partido yo iba a entrar un rato, con eso me conformaba, me bastaban dos minutos, no se me dio y me agarró un dolor estomacal que no me permitió comer ese día.



Sabías que solo ibas de relleno, ¿cuál fue el problema?

Siempre he sabido de mi capacidad, había trabajado para estar en ese mundial, lastimosamente no se presentó la oportunidad, cosas de fútbol.

El mediocampista Boniek García no logró jugar con Honduras en Sudáfrica 2010.

Contame ese momento que te levantaste en el avión y buscaste al entrenador Reinaldo Rueda para reclamarle porque no te había metido a jugar.

Es una anécdota que ahora me ha causado mucha risa, fue en un estado de ebriedad, Roger Espinoza, venía atrás de mi asiento y yo recién me había despertado, llevábamos cinco horas de vuelo y faltaban casi seis más para llegar a Estados Unidos, el Chino Espinoza me preguntó si quería tomarme una copa de vino, yo no bebo alcohol, pero le dije que le iba a entrar, pasó la aeromoza y pidió otro trago, además, sabes que las alturas no son de confiar, también le entré, creo que logramos tomar una botella. Después me dio sueño y dormí como tres horas.



¿Y luego qué pasó?

En eso Wilson Palacios me despertó, llegó a mi asiento, pero justo cuando me despierto, lo quedo viendo y le pregunto que dónde estaba Reinaldo Rueda, y Wilson me respondió que para qué lo quería y me quité el cinturón de seguridad y le dije que lo iba a matar a p.. y lo busqué por el avión y después me dijeron que el profesor se había quedado en Sudáfrica, eso fue en mi loquera, atrás venían Pedro Zape y Alexis Mendoza, cuando pasé cerca de Mendoza solo se agachó y se echó a reír. Ja, ja, ja. Solo sabían Roger Espinoza y Wilson Palacios, después se regó la bomba que yo quería verguear al profesor Rueda.



¿Qué hubiera pasado si agredías a Reinaldo Rueda en ese avión?

No lo hubiera agredido, pero le hubiera reclamado por qué no me había metido a jugar en el Mundial de Sudáfrica. Solo quería una oportunidad, se la había dado a Sergio Mendoza y a (Mauricio) Sabillón, solo falté yo”.

Reinaldo Rueda dirigió a Honduras en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010.

