El técnico de Honduras Progreso, Héctor Castellón, afirmó que en este torneo pretenden pelear arriba nuevamente. Habla de las salidas de Ángel Tejeda y Víctor Moncada. También de sus posibles reemplazos. Menciona que al momento el equipo no tiene ninguna oferta por Woodrow West, quien estaría siendo tentado por Olimpia.



¿Cómo avanza la pretemporada?



Ya empezamos la tercera semana de trabajo. Hemos hecho algunos partidos(3) con equipo de Liga de Ascenso. Estamos tratando de poner a punto estos muchachos porque el inicio del campeonato será duro.



¿Cómo afectarán las salidas de Moncada y Ángel Tejeda?



Nos harán falta porque eran jugadores que estaban dentro del esquema normal del equipo y lo vamos a resentir porque no vamos a encontrar otro Tejeda u otro Moncada de la noche a la mañana, pero también estamos contentos por la oportunidad de crecimiento que se le ha dado a los muchachos. Y como equipo productor de jugadores ya tenemos que pensar en sus reemplazos. No nos queda más que producir jugadores para vender.



¿Los reemplazos están dentro o fuera del equipo?



Si hay la oportunidad que venga a potenciar e ataque de este equipo sin duda alguna que lo vamos a traer. Estamos en eso, viendo algunos elementos disponibles que encajen en la idea de juego que tenemos. Lo que no queremos es llenarnos de jugadores y después no tengan la oportunidad los elementos que estamos proyectando.



¿Habrá más bajas?



Salió Isaula, Javier Cruz y es muy posible que puedan haber un par de movimientos más tanto en salidas como en llegadas. Queremos recortar la plantilla para dejarla en número considerable para trabajar. No descartamos que hayan otras salidas. Estamos dejando los jugadores que le van a servir en un futuro.



Elías Nazar había mencionado la salida de varios jugadores.



Un equipo como el nuestro no es que tenga mucho jugador para dejar salir, por ejemplo Leo Isaula tiene mucho fútbol que dar, pero sentimos que hay otros chicos por ahí que deben tener oportunidad para crecer.



¿En qué zonas busca refuerzos el Honduras?



Un centrodelantero, es lo que estamos buscando. Ahí se ha enfocado el cuerpo técnico y la junta directiva.



¿Para este torneo ya está recuperado Mario Abadía?



Mario todavía estamos esperando que le den el alta médica. Es un problema serio ese del tendón de Aquiles. La junta directiva y nosotros hemos tenido la paciencia de esperarlo, además que antes del jugador también está el ser humano. El club le ha dado todo el respaldo para recuperarse. Ha sido una lástima que no hayamos podido tener, pero son circunstancias del fútbol.



¿En este momento Woodrow West sigue siendo el portero del Honduras?



Sí, hasta el momento nosotros no tenemos ninguna oferta. Es un grandísimo arquero, pero mejor ser humano. En su momento tendrá la oportunidad de salir a un equipo de mayor envergadura.



El Honduras solamente ha sumado a Henry Martínez.



Desgraciadamente hemos traído a esa fiera para aquí... Ja ja ja(bromea). Ahí tenemos al buen Henry, es un delantero que conozco de Real Sociedad, siempre me funcionó bien y ahora tengo la fortuna de tenerlo aquí en el plantel.



¿Se le está derrumbando el equipo que fue campeón?



Es natural porque los otros equipos se interesan en esos jugadores, pero derrumbando no, solo han salida Tejeda y Moncada. Derrumbar se oye muy catastrófico. Hemos dado la oportunidad a los referentes del equipo para que vayan a otros equipos, siempre he sido partidario de eso.



¿A qué le apunta en este torneo ahora sin la Concachampions?



Voy extrañar a la Concachampions, me gustó el torneo y que vamos a hacer todo lo posible por estar ahí.



¿Van a pelear arriba?



Vamos a pelear, vamos a hacer ruido otra vez, aunque primero tenemos que salvarnos del descenso para después ver qué podemos hacer.



FERIADOS



EL Honduras trabajará hasta el viernes por la mañana y retomará los entrenamientos el lunes por la tarde. Seguirá la misma línea en las fiestas de Año Nuevo.