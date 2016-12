¿Pleitos? Boniek García rompe el silencio y habla de los problemas de la selección

Boniek García se confesó en El Loco de Limbert. El jugador del Houston Dynamo no tuvo problemas para aclarar qué fue lo que sucedió en el Mundial de Sudáfrica 2010 con los seleccionados, algo que no había quedado claro. También dialogó sobre qué fue lo que le faltó a la "H" en el 2014, Brasil, para dar más entrega.

A su vez, admite que Honduras podría ganarle a Estados Unidos en suelo gringo. Leé sus respuestas a las preguntas del "Loco" de Limbert.

"SE REGÓ LA BOMBA QUE QUERÍA VERGUEAR AL PROFE RUEDA"



El mundial de Brasil había un pensamiento de locura que se podía hacer un mundial digno, no ser el último del torneo ¿Qué crees que pasó?

Seré sincero, me parece que faltó más trabajo del cuerpo técnico y también de parte de los jugadores, siento que debimos de exigirle (A Luis Suárez) que se trabajara más, faltó más trabajo a nivel de equipo".



Es fácil culpar a alguien ahora, ¿por qué sigues creyendo que hizo falta más trabajo para enfrentar a los rivales en el mundial de Brasil?

Quizá estando allá, ellos buscaron que el jugador llegara más fresco, que debía de trabajar menos, por ahí nos faltó un poco más de táctica, de dibujar más el equipo, siento que no se trabajó en eso. Estando en pleno Brasil, antes de mundial y durante, no se trabajó en ese sentido.



¿Ustedes se relajaron?

Al ver al cuerpo técnico relajado, obviamente que el jugador tiene tendencia a relajarse y eso nos pasó factura.

Boniek García disputó con Honduras el Mundial de Brasil 2014.

Es muy frío el futbolista de Honduras cada vez que ha jugado un mundial.

No para nada, creo que no, siempre he visto lo normal, miedo, nerviosísmo, eso es parte de las altas competencias, pero eso se va superando luego, pero hay que dejar un poco el miedo y afrontar lo que está al frente.



¿Los actos de indisciplina estuvieron bien controlados en el mundial?

Fíjate que todo estuvo bien, había un grupo de naiperos y yo estaba ahí, compartíamos un rato, todo tranquilo, nunca es dio algo que se podía lamentar o tomar una decisión, además, estábamos bien resguardado por la policía y había un compromiso de todos. Teníamos horas para jugar naipe y la respetábamos, además, el profesor Gutiérrez (preparador físico) siempre llegaba a tocar la puerta para recordarnos la hora de parar, pero siento que si él no llegaba, amanecíamos jugando, había un grupo que jugaba play, otro futbolito y yo que estaba en el casino.



La información que se filtró que había entre los seleccionados un conflicto. ¿A qué se debió?

El problema fue por dinero, y lo que peleamos fue que se le pagara a los jugadores que no iban al mundial y que habían estado en el proceso, no vimos justo que nosotros íbamos a recibir nuestra parte y los otros no, cuando habían sido parte de todo el proceso, eso fue lo que se peleó, al final se resolvió el problema, la verdad, eso no tenía que ser problema ni tema de discusión, lo hicimos porque después del mundial no le iban a pagar, lo mismo le pasó a varios jugadores que jugaron la Copa América, nunca les pagaron, esa fue la pelea, exigimos que les depositaran la plata a los otros compañeros.



¿Cuándo será tu último partido con la selección?

Mientras tenga fuerza y ganas de estar en la selección, estaré ahí, no haré feliz a los que me quieren ver fuera, además, pienso superar a Tyson Núñez, esa es la idea, me voy a retirar un años después de la edad de Tyson, si él se retira a los 45, yo lo haré a los 46, Dios primero. (Tyson tiene 44 y Boniek 32).



¿Sentís que has quedado en deuda con la selección nacional?

Quizás en ciertos partidos, soy muy consciente de eso que he quedado totalmente en deuda, el partido que perdimos contra México fui un desastre, fue el 2-0 en el cuadrangular, no hice un buen partido.



Lo que se le viene a la selección de Honduras no es muy agradable. Irá a jugar contra los Estados Unidos, un equipo urgido de un triunfo.

Hay muchas cosas que juegan a favor de ellos, estarán en casa, la altura, presionados, pero nosotros podemos ir a hacer daño a Estados Unidos, creo que hasta le podemos ganar.



¿No crees que es una ficción creer que se le puede ganar a Estados Unidos en casa de ellos?

Para nada, se le puede ganar, han contratado un buen técnico que conoce todo el entorno futbolístico de ese país, siento que le vamos a ganar, sabemos que será un partido muy complicado, pero hay que jugar sin temor.