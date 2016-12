El técnico de Motagua, Diego Vázquez, sigue disfrutando la coronación de las Águilas en el campeonato Apertura. El timonel argentino habló en exclusiva con DIEZ y comentó qué lo llevó a triunfar, se refirió a las dificultades que atravesó en el certamen y reveló cómo vive el título en lo personal.

¿Cuál fue la clave para levantar la copa número 14?

La clave fue unirnos y potenciar los esfuerzos para superar los momentos difíciles que vivimos después de no ganar algunos partidos. Creímos en el trabajo y estuvimos más unidos, a partir del último clásico que empatamos empezamos a mejorar y así el equipo fue creciendo paulatinamente hasta coronarse campeón.

¿Considera que el equipo llegó a explotar todo su potencial?

Hay espacio para mejorar, pero conseguimos el éxito final. Creo que en este campeonato hicimos grandes partidos y fuimos superiores, incluso contra Olimpia, sobre todo en la fase de semifinales. Logramos llegar a la gran final y jugamos como se tiene que jugar una final, son encuentros que se ganan, no se juegan. Ya teníamos la pesada mochila de haber perdido dos, una dudosa, pero la perdimos.

¿Pensó que cerraría el torneo con las manos vacías?

No. Nosotros manejamos el partido a partido y no vemos más allá de lo que tenemos enfrente. Si uno escala una montaña viendo la cima, se cae. Solo buscamos el próximo paso, así nos hemos manejado; no solo en este torneo, sino que en el transcurso de todo nuestro tiempo en Motagua.

Tras la derrota ante Olimpia, un sector de la afición le gritaba de todo y pedía su cabeza. ¿Cómo manejaba esa situación y qué les diría hoy?

Eran pocos, les diría que festejen, tienen derecho a festejar, también son aficionados de Motagua. Quizás los que gritaban eran dos o tres, pero se escuchaban porque había poca gente en el estadio. Al final eso solo me daba más gasolina para trabajar, para creer en el trabajo que estábamos haciendo, para unirnos aún más con los jugadores, directivos, cuerpo técnico, todos. Esa fue la clave.

¿En algún momento se vio fuera del equipo?

No, nunca pienso en eso. Solo pienso en el próximo partido, en el compromiso, en la necesidad de trabajar y esforzarme más. Siempre trato de estar lúcido ya que esta es una posición en la que se toman decisiones permanentemente, entonces hay que estar sereno para tratar de hacer siempre las mejores elecciones.

¿Considera que Motagua es justo campeón?

Nadie sale campeón por coincidencia, todo aquel que sale campeón tiene un mérito enorme, porque no es nada fácil. Yo respeto las opiniones pero cuando tienen argumentos, cuando son infundados y carecen de argumento no, ni siquiera me tomo el tiempo para responderlas.

¿Qué significa este nuevo título para usted en lo personal?

Este título es de todos, nosotros realizamos un trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, los directivos y los jugadores, que son los principales protagonistas. Significa disfrutarlo, tener la gran satisfacción de haber colaborado en conseguir la copa número 14. Ahora tenemos la ilusión de seguir mejorando porque el aprendizaje nunca se termina en esta ocupación. Vamos a disfrutar de este logro, pero pronto empezaremos a pensar en lo que se viene.

¿A quién le dedica esta copa?

Se la dedico a mis hijos, a mi hermano que está en Argentina, a mis amigos, a toda la gente que está cerca de mí y que siempre están conmigo en los malos momentos; ellos saben bien quiénes son y festejaron conmigo en la intimidad.

¿Usted cantó que la copa era para Olimpia que lo mira por TV?

Escúchame, en Argentina cuando un equipo pierde el clásico contra el rival, los dirigentes del club mandan a empapelar toda la ciudad con carteles y pagan publicidad con bromas hacia el rival. Es algo inocente, algo normal, nadie se debe de ofender, la gente agranda estos temas con algo que es muy lindo, con una gran rivalidad que es muy linda; nosotros necesitamos a Olimpia, los dos nos necesitamos por la competitividad.

¿Qué título tiene más valor para usted? ¿Este o el de 2014?

Todas las copas tienen matices particulares y todas cuestan mucho, cuesta mucho ganarlas. He tenido la fortuna de ser parte del equipo y he ganado cinco como jugador y ahora dos como técnico, todas tienen tintes especiales. Lógicamente la más linda es la última, es la que más recordás.

¿Te consideras un ídolo después de todo lo que lograste como técnico y jugador en Motagua?

No, los ídolos son de barro, o de lodo como se dice aquí.

¿Te queda suficiente motivación para seguir dirigiendo a Motagua?

Muchísima, uno siempre quiere más después de salir campeón, quiere ganar más; tenemos hambre de seguir creciendo, no hay límites. Siempre le repito a los jugadores que la principal competencia es uno mismo.

¿La afición motagüense puede aspirar a celebrar un bicampeonato?

Mi objetivo solo es disfrutar el presente, luego pensaremos en lo que viene. Recién acaba de pasar un día del título, así que cuando empecemos a entrenar, veremos lo que viene.

¿Cómo te sientes por volver a competir en la Concachampions?

Eso ni siquiera lo tenemos en el pensamiento, estamos disfrutando haber ganado el título, ser campeón en Honduras no es fácil. Lógicamente es bueno volver a Concachampions pero siempre vemos el presente y hoy lo que tenemos solamente es disfrutar y celebrar la navidad azul.

Lo dijo DIEGO:

"Me siento bien en Motagua, me siento con ganas, me tratan bien y espero seguir. El fútbol tiene un vértigo y caminos impensados así que veremos lo que viene, pero hoy disfruto del momento”.

"Lo del canto es lo mismo que si vas a la oficina y tu amigo que es del otro equipo te hace una broma, eso es normal en el fútbol. Nadie se tiene que rajar las vestiduras, el que se ofende está perdido. El fútbol es para tener amigos, para compartir".

"Como jugador tenés que preocuparte por estar bien y dar lo mejor, ahora tengo que estar pendiente de todo. Disfruté mucho viendo festejar a la gente, ver la emoción y la alegría en el rostro de los jugadores y la gente que nos rodeaba me generó satisfacción”.