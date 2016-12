Era un habitual, siempre era de los primero que llegaba y, a pesar de sus 39 años, cumplía a cabalidad sus asignaciones. Hoy, el Honduras Progreso extraña a Leonardo Isaula.

El jugador ha decidio no seguir bajo la disciplina del equipo Ribereño porque cree que ahí lo dieron por 'retirado'. "Yo en el equipo no voy a continuar, tengo seis meses de contrato todavía pero los directivos y el cuerpo técnico creo que decidieron que yo no continuara; no me presenté a la pretemporada", comenzó contando Leonardo Isaula.



Relata cómo se dio cuenta que no contaba con Héctor Castellón. "Yo me di cuenta que no entraba en los planes del profesor, y tal vez la dirigencia, para abaratar costos en la plantilla, lo hicieron, entonces en lo personal decidí no integrarme a la pretemporada porque cuando uno no entra en los planes de un entrenador lo mejor es no ir, no me hubiera sentido bien ir a entrenar si no estaba en sus planes".

Leonardo Isaula se coronó campeón de Liga con Honduras Progreso.

¿Le dijo algo Héctor Castellón o Elías Nazar?, se le consultó. "No me dijo nada, yo le pregunté y me dijo que si Elías (presidente del equipo) me había dicho algo y le dije que no, entonces de ahí no me comunicaron nada. Tampoco el presidente me habló de ese tema, la verdad es que quieren reestructurar el equipo".



¿Cómo lo toma?. "Créame que a mí me hubiera gustado terminar mi contrato porque es la primera vez que me pasa en mi carrera, siempre he cumplido con mis contratos pero esta vez me tocó hacerme a un lado", reconoce.



Leo Isaula dijo que en una entrevista que Héctor Castellón brindó cuando aún se jugaba el torneo, sus palabras eran para él. "Yo me acuerdo que una entrevista que el profesor dio antes de terminar el torneo, él dijo que habían jugadores que habían cumplido su ciclo, entonces, yo pensé que era uno de ellos por la edad que tengo y por la estadía que tenía en el equipo, prácticamente cuatro años, lo tomé así, le pregunté a él y me salió que si Elías me había dicho algo, pienso que cuando un entrenador a uno lo quiere no le dice a uno esas cosas, y le dice, 'venite, te ocupo', si él me salió con eso, entonces era que estaban manejando otro tipo de cosas".

Tras 4 años en el Honduras Progreso, Leonardo Isaula queda fuera del equipo.

¿Lo desecharon?, se le preguntó. "Sí, pienso que sí, yo tenía seis meses más con el equipo".



CÓMO QUEDA CON SU CONTRATO



"No soy de ese tipo de jugadores de andar peleando, le tengo mucho aprecio al equipo y no me gustaría llegar a otras instancias por los seis meses que me quedaron".



SALE POR LA PUERTA DE ATRAS



"Por el hecho de no haber cumplico mi contrato sí, no fue lo correcto, eso es lo que pienso, los directivos pueden pensar otra cosa, lo único que nunca me había pasado era el hecho de haber cumplido mi contrato".

En Liga Nacional pasó por varios equipos, entre ellos el Necaxa de Choluteca.

SU FUTURO

Se conoció que equipos como Lepaera FC y Parrillas One estarían interesados en los servicios del experimentado hondureño Leonardo Isaula para 2017.

RÉCORD

El ex jugador de los equipos Independiente Villela, Real España, Valencia, Hispano, Motagua, Necaxa, Atlético Choloma y Honduras Progreso ha jugado en Liga Nacional un total de 511 partidos, es el futbolista con más presencias en la historia de Liga.