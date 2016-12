El delantero Romell Quioto está cerca de ser anunciado como fichaje del Houston Dynamo de la MLS y habló con DIEZ de lo que vive en estos momentos.

El ex del Olimpia responde a la dedicación que hizo Motagua tras ganar la Copa del Apertura y descarta las ofertas de Europa. ¿Los motivos? Los explica.

¿Qué tal tus últimos días?

Estoy descansando unos días esperamos ver qué sucede y qué decisión tomar la próxima semana y ver en qué equipo vamos a jugar.

¿Qué será del futuro de Romell Quioto?

Estamos bien, analizando ofertas, mis representantes se están encargando de eso para esperar al final a qué equipo podemos ir.

Se mencionan equipos de México y Estados Unidos?

Todavía no hay un acuerdo. Tenemos que analizarlo bien. Uno como jugador siempre quiere estar en equipos donde va a poder jugar.

¿No hay posibilidades de seguir en Honduras?

Terminé contrato con Olimpia y tengo posibilidades de salir. El otro mes vamos a tener noticias donde vamos a llegar para estar más tranquilos y ver la posibilidad en qué equipo estaremos.

¿Existen algunas opciones de jugar en Europa?

En el ránking en la FIFA, Honduras está muy bajo y por eso es que no tengo una oferta de trabajo y también tengo que acumular ciertos minutos en la Selección y por allí creo que no será.

¿Ya tiene la madurez para volver al extranjero?

Siempre es importante estar preparado para cualquier momento. La edad no importa, simplemente hay que ser maduro para tomar una decisión.

Brayan Beckeles y Muma Bernárdez dijeron que todo mundo habla de Quioto...

Sí, pude verlo. Pero al final mi representante está manejando eso, espero tomar una mejor decisión y llegar a un equipo donde pueda tener participación y pueda jugar.

Concacaf te ha nominado a tres premios. ¿Cómo lo tomas?

Muy contento, creo que eso indica que estoy haciendo las cosas bien y espero seguir trabajando de la misma manera, esperando en Dios que esos premios puedan seguir llegando. Es por votos y ojalá que la gente pueda regalarnos un par de votos.

En Motagua celebraron acordándose de Olimpia...

A mí no me compete hablar de eso. Que ganen y lo celebren, que sea bienvenido para ellos.

¿Cuántas ofertas concretas hay, la MLS podría ser su destino?

Hay muchos equipos, pero como repito, hay que tomar una buena decisión y que sea certera. Ir a un club donde pueda jugar y que me tomen en cuenta en la Selección. Son varios.

¿Te llega la oportunidad en un buen momento?

Creo que todo jugador les llega un momento como el que estoy pasando. Ser pretendido por varios equipos, estar en la Selección pasando por buen momento. Cuando estuve acá (en el Vida) pasé momentos duros, pero esos son los retos en la vida. No siempre pasan las cosas como uno quiere pero yo me llevo la bendición de estar acá, en un equipo grande y ahora poder tomar una decisión de irme al extranjero.

Vivió momentos complicados en el Vida y ahora puede incluso escoger donde jugar...

Lo importante es que uno sepa que no siempre ha estado en la gloria, uno debe saber que vino de abajo y debe saber tomar la mejor decisión. Cuando estaba en Vida no tenía tanta responsabilidad, pero ahora no estoy soltero, tengo una familia y no puedo pensar solo en mí, cualquier decisión que tome tendrá que afectarles a ellos.

¿Estará con la Selección pese a su marcha al extranjero?

El equipo al que vaya serán ellos quienes decidan si me prestan a la Selección o no. La Selección me ha dado mucho, pero por eso no puedo decirles no.

¿Qué le menciona el seleccionador Jorge Luis Pinto al respecto?

En estos días hemos tenido pláticas con él. Yo creo que él (Pinto) lo va a entender muy bien y si el equipo en el que firme no me da la oportunidad de ir a la Copa Uncaf, ellos lo sabrán.

¿Cómo preve el juego contra EUA y Costa Rica?

Se vienen rivales difíciles. Esperamos haber aprendido la lección como contra Panamá y no volver a cometer los mismos errores.