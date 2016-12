Lleno de muchas ilusiones y con el deseo de poder marcar historia en el equipo con más títulos en el país, así llega el volante Bryan Moya al Olimpia, como uno de los refuerzos para el Clausura 2016-2017.

¿Se logró llegar a un acuerdo con la directiva del Olimpia?

Sí, ya arreglé con ellos y ahora ya estoy entrenando con el equipo.

¿Por cuánto tiempo firmaste?

Firmé con Olimpia por dos años.

¿Cómo recibes la noticia de formar parte del Olimpia?

Con mucha alegría, creo que cualquiera se alegra sumarse a un equipo grande de Honduras y pues espero poder aprovechar esta oportunidad que me están dando.

¿Desde el torneo anterior se te vinculó al Olimpia?

Sí, ellos intentaron ficharme, pero tenía contrato con el Vida y había que respetar eso.

¿Cuál es tu objetivo en el equipo?

Espero seguir trabajando de la mejor manera como lo he venido haciendo. Aquí no termina mi carrera, yo quiero seguir buscando nuevas experiencias y salir al extranjero.

¿Sentís que el Olimpia es la mejor vitrina para salir al extranjero?

Sí, es una buena institución y creo que no importa el equipo, pero Olimpia es el más grande en títulos y eso le da más importancia en los equipos del extranjero.

¿De niño qué equipo eras?

Desde niño soy Olimpia. Ahora como jugador uno no busca los colores, sino la mejoría de la familia, que uno esté bien y poder vivir humildemente, pero bien.

¿Cómo te recibieron los jugadores?

Me recibieron muy bien los muchachos, tranquilo. Ya hoy (ayer) trabajé fuerte para estar bien en el torneo.

¿Desde el lunes llegaste a entrenar con el equipo?

Sí. El lunes llegué a entrenar y ayer (martes) no pude por problemas personales.

¿Ya hablaste con el técnico Héctor Vargas?

Él ya me conoce, ya me vio jugar, sabe la posición que me puedo desarrollar bien y ahí me pondrá.

¿Qué le prometes a la afición del Olimpia?

Vengo a trabajar y ganarme un puesto, ya que es un club grande y se tiene que pelear por un puesto. Si se da la oportunidad hay que aprovecharla en cada partido.

¿En Olimpia será más complicada la pelea por el puesto?

Desde el momento que llegué lo sabía, pero sé que tengo mucho para darle al Olimpia y puedo pelear por un puesto.

¿Hubo otros equipos interesados en tus servicios?

Varios equipos, pero eso ya quedó en el pasado y ahora solo pienso en Olimpia.

Llegar al Olimpia, ¿te abre más las puertas a la Selección?

Se me abrieron en el Vida y pienso que ahora que estoy en un club más grande y tengo la oportunidad de jugar se me puede tomar en cuenta, pero eso depende de mí.

La mayoría de los jugadores del Vida han venido a triunfar, ¿esperas lograrlo?

Yo puedo triunfar en cualquier equipo, no importa dónde vaya, esa ha sido mi mentalidad siempre y entrego todo en cada práctica.

¿Cómo tomó la familia la noticia de tu vinculación al Olimpia?

Muy alegres todos, mis amigos, ya que siempre me apoyan donde vaya y se alegraron mucho.

¿Tienes amigos entre los jugadores del Olimpia?

Marcelo Canales es el más conocido y Luis Garrido que son los que más había tratado, por eso estoy apegado a ellos por ahorita.

¿La adaptación a la capital no te afectará?

No, yo he vivido aquí y sé cómo es el trámite, por eso no creo que me afecte.

¿Cómo te describes como jugador?

Me gusta ser encarador, driblador y me buscar bastante el gol.

Si logran el campeonato de Liga Nacional jugarías en Concachampions, ¿qué te hace pensar eso?

Sí, eso es importante, por eso ahorita vamos a buscar quedar campeones y así llegar a Concachampions.

¿Esa sería la vitrina más amplia para ti?

Eso ayuda bastante y si se da la oportunidad hay que aprovechar como siempre.

Con lo que has visto en las práctica, ¿sentís que te vas adaptar rápido al Olimpia?

Pienso que me he comunicado bien con los jugadores dentro de la cancha y creo que será rápida la adaptación, eso espero.

¿Podría ser un retorno a la MLS?

Sí, podría ser y por qué no pensar en otro país. Pero lo más seguro podría ser retornar a los Estados Unidos.

¿Sería lo mejor Estados Unidos?

Creo que sí, ya conozco el fútbol de Estados Unidos y me vendía bien.

¿A quién admiras como jugador?

Admiro a Alexis Sánchez, que es rápido, encarador y me gusta, por eso siempre lo veo jugar.

DATO:

- 4 Goles registra en la historia de la Liga Nacional y esos los marcó con la camisa del Vida en las dos temporadas.