El contención Alfredo Mejía confesó que espera por una oportunidad en el extranjero. Su representante trabaja en ello. De no salir del país su primera opción es Marathón, aunque dejó claro que eso, "depende de la junta directiva".

Además, en la entrevista Mejía, quien es oriundo de El Negrito, Yoro, nos cuenta como se vive la Navidad en los pueblos. Es un gran comedor de nacatamales, la comida tradicional de la fiestas.

¿Dónde pasará la Navidad?

La pasaré en El Negrito con mi familia y la gente de ahí del pueblo.Compartiendo con mis amigos.

¿Se vive de forma diferentes?

Sí, es muy diferente. Es que en el pueblo es pequeño y uno sale caminando donde los familiares. En la ciudad tenés que agarrar un carro, aunque también se comparte con los amigos.

¿Hay muchos tamales?

Sí, bastantes en cada esquina le ofrecen a uno tamales, por donde pasa le ofrecen y eso es lo bonito de los pueblos. Donde lo ven le dan fresquito o cafecito, es bonito el ambiente.

¿Cuál es su comida favorita?

El tamal. Es lo de lo época, mi mamá siempre hace y hace pan también. Es rico compartir con la familia.

¿Cuál es la mayor cantidad de tamales que se ha comido?

No sé porque como en la casa, luego voy donde mis amigos y mi familia, dónde vas te ofrecen uno.

¿Recuerda su Navidad más feliz?

Siempre son felices. Más ahora que tengo la bendición de tener a mi hijo. Estas dos últimas las pase en Grecia y fueron muy especiales porque encontré amigos importantes.

¿Qué significado tiene la Navidad?

Muy importante. Tiene uno de compartir en familia. Se logra juntar la familia.

¿Y de niño creía en San Nicolás?

No me acuerdo sinceramente, pero creo que sí y creía en los regalos.

Cambiando de tema, ¿Cómo está su situación de Marathón?

Tuve un acercamiento con el presidente Orinson Amaya para arreglar algunos temas y ya eso ya queda a disposición de ellos. Veremos que decisión toman.

¿Está analizando ofertas?

Yo estoy analizando ofertas. Mi representante está trabajando para buscar la manera que yo salga. Estamos en eso. Si no hay oportunidad de salir, ya nos reunimos y quedará a disposición de la junta directiva.

¿No tiene contrato con Marathón?

No tengo contrato, estamos definiendo cómo está mi situación con ellos.

¿Y tiene algunas ofertas puntuales?

Hasta el momento no. Mi representante está empezando a trabajar, ahora es una época de Navidad. Hay que esperar y si no ver las opciones reales que hay aquí.

En el campamento verdolaga dicen que tiene seis meses de contrato.

Tenía contrato por los seis meses anteriores, con la opción que si yo no salía quedarme seis meses más. Pero ellos saben mis prioridades. Para quedarme en el club, si no salgo, dependerá de ellos.

¿Usted en Honduras está abierto a escuchar otras ofertas?

Yo hablé con Orinson sinceramente. Hemos tenido bastante acercamiento. Estamos arreglando la situación. Me han hecho saber que quieren que me quede en el club. Si no hay la oportunidad de salir. Estamos arreglando para eso. Ha sido positiva esta temporada que pasó.

¿Si no hay nada fuera usted se queda con Marathón?

Sí, ya tenemos bastantes adelantadas las pláticas. Son algunas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo.

¿Hay algún destino que le gustaría?

No, no me puesto a pensar. Además, uno no puede decir un lugar y después aparece en otro. Vamos a esperar. Primeramente Dios que se den las posibilidades.

Ya estuvo bajo el mando de Manuel Keosseián.

Sí, hubo una buena relación. Es lo más importante.

¿Qué pidió de regalo de Navidad?

Je, je, je salud y que estemos bien en familia. Es lo que más uno piensa.