Reinaldo Clavasquín: “No me esperaba la nominación, estoy contento porque me tomaron en cuenta”

Reinaldo Clavasquín hizo un estupendo torneo con Platense, a pesar de las limitaciones logroó un digno sub campeonato con los “selacios”. Motivo suficiente para ser un serio contendiente al premio de mejor estratega en el 2016. Nos contó sobre sus impresiones al ser nominado en esta categoría.

¿Cómo se siente con la nominación de DIEZ?

Bueno, me siento contento pero también es de agradecerle a las personas que apoyaron, el cuerpo técnico, la directiva por haberme ayudado en este inicio de campaña en el actual torneo que acaba de pasar, también a los jugadores por haber sido apoyado al 100%, a la familia también, creo que en especial a ellos porque siempre están en las buenas y en las malas. La verdad que nunca esperaba en estos momentos la nominación pero si comprendo el momento, por la campaña con el Platense y se lo debo a la institución que me dió la oportunidad de trabajar, contentísimo por esa nominación.

¿Qué piensa de la iniciativa de DIEZ de reconocer a los mejores del fútbol hondureño?

Yo creo que eso es importante y de felicitar también a todos los nominados, los que están en esa lista por el trabajo que han realizado, y también a los que no pudieron clasificar. Estas cosas vienen por añadidura al tener un buen torneo.

¿Cómo resume su 2016?

Bueno creo que fue un inicio de año muy bueno que comenzamos trabajando al principio del año con las reservas de Motagua, al mitad de año no continuaba ahí, y las puertas de Platense se me abrieron, era algo lindo porque tenía muchísimos años de no vivir en Cortés y fue mi primera casa futbolística como jugador y regresé como técnico, con algunas dudas de algunos sectores de aficionados y mismos directivos de la institución que no tenían del todo esa confianza, pero igual fue una oportunidad linda que se me presentaba y no podía desaprovechar. Fue un lindo momento y espero el 2017 sea de lo mismo, aunque sabemos las exigencias que conllevará.

¿Ha sido uno de sus mejores años?

En esta carrera de técnico creo que sí, fue un buen inicio porque fue la primera vez que me tocaba reestructurar un equipo, armarlo, iniciar una pretemporada y eso ayudó mucho a marcar un inicio muy próspero. Esto hay que llevarlo de a poco con humildad y sobretodo de consolidarlo que es la tarea más difícil en este proyecto.

¿Son cuatro nominados, ¿quién cree que se lleve el premio?

Yo creo que las cuatro personas que estamos nominadas. Con solo ya estar aquí es un logro importante, pero honestamente el que quede creo que lo tiene bien ganado, considero que también han hecho un grandísimo trabajo, eso se lo reconocerá toda la gente que va a votar.

¿Qué espera para el 2017?

Bueno, volver a tener una buena campaña, pues empezar bien, y que este 2017 superemos nuestras propias marcas. Importante pensar en eso, superar lo que se logró y eso se consigue a base de un gran apoyo, y de la voluntad de Dios.

Un mensaje navideño y de año nuevo para su afición.

Yo les deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo a nuestra afición que nos acompañó de principio a fin en este campeonato, y en este último partido fueron dignos ganadores apoyándonos durante los 90 minutos al equipo, deseándoles que pasen una Feliz Navidad.

