Mauro Reyes: “Diez merece una medalla de oro”

Mauro Reyes hace rato viene haciendo un excelente trabajo en el fútbol nacional. El estratega llevó a Real Sociedad a disputar una final, lastimosamente para sus intereses, la perdió. Con Real España logró alcanzar la semifinal en el torneo que recién finalizó y quedó fuera de la etapa final por reglamento. Sobre su nominación a mejor técnico del 2016 nos dijo lo siguiente.

¿Cómo se siente con la nominación de DIEZ?

Primero estoy muy agradecido por el esfuerzo a la dedicación, al profesionalismo que cada uno de los nominados ha puesto en el trabajo y en el desempeño diario porque no es fácil ser entrenador en Honduras.

¿Qué piensa de la iniciativa de DIEZ de reconocer a los mejores del fútbol hondureño?

Creo que en nuestra sociedad es muy poco reconocido el trabajo de las personas. Me parece que una iniciativa muy importante y diario Diez debería de llevarse medalla de oro con esta iniciativa.

¿Cómo resume su 2016?

Fue muy bueno. Llegamos a una final del torneo con un equipo pequeño y pobre como Real Sociedad y a una semifinal con Real España, eliminado por el reglamento. Aquí(Real España) han pasado grandes entrenadores nacionales y no les ha ido bien, si bien es cierto no logré los objetivos, le cambié la filosofía y el estilo de juego. Fue protagonista un equipo que no lo venía haciendo. Me parece que ha sido un buen año, me faltó culminarlo con un título.

¿Ha sido uno de sus mejores años?

Sí, por lo hecho en los dos torneos. No es fácil llegar a una final del Honduras con equipo pequeño, se hicieron cosas importantes pero todavía nos hace falta.

Son cuatro nominados, ¿quién cree que se lleve el premio?

Mauro Reyes ja ja ja ja... Creo que que cualquiera de los cuatro ha hecho méritos. Diego Vázquez fue campeón cuando fue muy criticado. Reinaldo Clavasquín comandó al que consideró fue el equipo revelación, nadie esperaba que Platense estaría en la final y el caso de Héctor Vargas que ha sido constante en las finales y también lo que hice yo con Real Sociedad. Creo que cualquiera tiene merecido el galardón.

¿Qué espera para el 2017?

Espero ser campeón. Creo que hemos sentado buenas bases en Real España en este torneo, agradeciendo la fineza y la confianza de la junta directiva de Real España. Hemos comenzado un trabajo y queremos culminarlo en mayo con un campeonato.

Un mensaje navideño y de año nuevo para su afición.

Agradecerle a toda la gente de Honduras por el apoyo que me brindó en lo particular. A toda la gente de Real España, que pasen una feliz Navidad, que Dios los tenga con paz y salud, que es lo importante.

