Héctor Vargas: “El reconocimiento es importante para apoyar nuestro fútbol”

¡No podía faltar! Héctor Vargas es el técnico con más títulos de los cuatro nominados en esta categoría a MEJOR ESTRATEGA DEL 2016 y agradeció por la nominación, a su criterio iniciativas como estas ayudan al crecimiento del fútbol nacional.

¿Cómo se siente con la nominación de DIEZ?

Es agradable, es un reconocimiento que uno recibe por hacer bien las cosas en su trabajo, realmente este año aunque no fue el cierre que esperábamos, pero hemos tenido buenas cosas, sumamos muchos partidos consecutivos de no perder de local, 39 puntos torneo de Apertura, campeones en el Clausura, fue un buen año que quizás no es respaldado con reconocimientos porque Olimpia está acostumbrado a estos logros, pero cuando a uno lo tienen en cuenta en las moninaciones es algo bueno.

¿Qué piensa de la iniciativa de DIEZ de reconocer a los mejores del fútbol hondureño?

Me parece muy bueno, todo lo que tiene que ver con algo positivo, soy una persona enamorada de las cosas agradables, estoy tan feliz porque este país me ha dado tantas cosas que uno a veces añora lo que pasa, cuando se le da tanta importancia a lo extranjero, es lindo premiar a Cristiano Ronaldo y Messi, pero también promocionar lo nuestro, me parece una iniciativa brillante. El reconocimiento es importante para apoyar nuestro fútbol.

¿Cómo resume su 2016?

Muy bueno, quizás brillante si hubiéramos terminado ganando el campeonato, pero fue muy bueno porque promocionamos jóvenes como Elvin Casildo, consolidamos otros que fueron campeones como Óscar Salas, Alberth Elis que fueron titulares en la final. Quizás no son tan observados porque el Olimpia siempre tiene logros. Hemos hechos historia con toda la delantera en los Juegos Olímpicos con Elis, Quioto y Lozano, todo eso da la pauta que fue un año muy bueno.

¿Ha sido uno de sus mejores años?

Considero que si porque no es fácil permanecer tanto tiempo en un equipo grande y que en el tercer año logres un tercer campeonato, antes logrando una Copa Presidente, además de los logros de jugadores en todas las competencias de selecciones. A nivel de números y de lo que nos propusimos este ha sido uno de los mejores años y por que no el mejor.

¿Son cuatro nominados, ¿quién cree que se lleve el premio?

Cualquiera que se lleve se lo merece, todos trabajamos para nuestro equipo, Mauro Reyes con dos equipos llegó a instancias importantes, final con Real Sociedad y semifinales con Real España, Diego Vázquez estuvo en las semifinales del Clausura y las perdió ante nosotros y ganó el Apertura, Reynaldo Clavasquín su primer campeonato llega a una final con Platense que tenía tiempos de no hacerlo, todos tenemos méritos que cualquiera que lo gane se lo merece.

¿Qué espera para el 2017?

Espero lo mejor, estoy con la expectativa de ganar algo lindo, trataremos de ganar títulos como todos los años, sin meter excusas con nada, así como el torneo que paso arrancamos con muchas deficiencias, pero nunca puse excusa, terminamos con una defensa joven, un lateral izquierdo de 20 años, un central de 18 y un lateral derecho de 20, espero que hacer un gran campeonato y que los jóvenes se consoliden.

¿Un mensaje navideño y de año nuevo para su afición?

Olimpia está acostumbrado a los éxitos, la cantidad de copas que tiene hace de Olimpia ser el más grande del país sin ninguna duda y que estamos en el camino que Rafael Ferrarri se propuso de renovar el plantel y lo hicimos con mucho éxito porque se lograron muchas cosas en tres años. Les agradezco su apoyo porque donde vamos siempre nos apoyan ya sea en Honduras y fuera del país y es algo que no tiene precio.

