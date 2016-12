Al final de torneo, el portero panameño José Calderón fue mencionado como objetivo de tres equipos grandes del país. Se mencionaba que Real España, Olimpia y Motagua estaban tras los servicios del canalero. Poco a poco estos rumores se fueron apagando.

Real España nunca hizo oficial nada, Motagua descartó su interés e igual determinación tomaron los albos. Después de esto es casi seguro que Calderón no continuará en Liga Nacional pues al parecer sus aspiraciones salariales están por arriba de las posibilidades que tiene el Platense. Equipo que prácticamente lo ha descartado al ya estar buscando el sustituto.

Conversamos con el arquero panameño, quien se encuentra en su país de vacaciones y luego se concentrará para con su selección para la Copa de Naciones. Acepta que su "futuro es incierto".

¿Cómo ha sido este tiempo de Navidad?

Ha sido muy agradable aquí con mi familia en Panamá. Disfrutando de ellos después de una larga temporada y la verdad son unas fiestas bonitas para comer tamalito y pavito. Se disfrutó muy bien, ahora a la espera del Año Nuevo y qué pasa.

¿Te ha tocado en estas fechas estar fuera de tu casa?

Todavía no, pero puede pasar con otros futbolistas, ha sucedido, aunque por ahora no a mí.

¿Imagino que más tranquilo después de la final?

Sí, ya estoy mejor. Anímicamente creo que ya pasó la tristeza de no haber podido ganar la final. Tenía que haber un campeón y fue Motagua. Ahora me estoy enfocando en lo que es mi Selección y jugar la Copa de Naciones.

¿Te golpeó muchísimo perder esa final?

Me golpeó mucho por todo lo que había pasado conmigo. Es la quinta final que pierdo. Siempre me mantuve positivo que la podía ganar y eso me dolió no haberla podido ganar en casa. Fue una tristeza muy grande para mí y mi familia, que ellos sabían el deseo en mi corazón de ganarla. Ahora ya pasó, hay que superar esa etapa y pensar en el futuro.

¿No te desconcentró tanta mención que ibas a este u otro club?

No, la verdad que uno es profesional y se enfoca en lo que uno quiere. Yo no me enfoco en estar creyendo en rumores. Sabía que nadie se había acercado. Así que esos de rumores de la prensa nunca los tomo con seriedad.

¿Y el futuro de unos de los jugadores más buscados de la Liga?

No sé qué pueda suceder conmigo. Aún tenía contrato con Platense, pero ellos saben mi deseo de buscar algo mejor en lo económico y algo de mí comodidad futbolísticamente. Creo que Platense tiene esas limitaciones económicamente. En este semestre me sacrifiqué y me quedé en el club. Ellos saben que estoy buscando algo mejor. Ahorita estoy con el futuro incierto. Me concentraré con la Selección. Después miraré dónde voy a jugar.

¿No te ha afectado que Olimpia y Motagua te hayan descartado?

No, ellos toman sus decisiones y saben lo que necesitan. Por ahí se rumoreaba mucho eso, que podía caer en los dos equipos, más que todo en Olimpia por lo que pasó con Noel, pero ellos tienen un proyecto a largo plazo y tienen muchos jugadores que quieren mostrarse. Respeto esa decisión.

¿Nunca hubo contactos con ninguno de los equipos?

No tuve contacto con nadie a pesar que tengo buena relación con el preparador físico Henry Oliva porque trabajé con él en Guatemala. Platicábamos pero no de ese tema.

¿Se te cierran las posibilidades de seguir en Honduras?

No se puede decir que se van a cerrar, porque por ahí yo tengo contrato. Tampoco me voy a quedar sin jugar en ningún equipo. Si me toca regresar a Honduras con mucho gusto, pero creo que todavía hay muchas posibilidades de jugar en otro país. Veremos qué pasa.

Entonces todavía hay un vínculo contractual con Platense.

En Honduras se firma por un año. Tengo una cláusula en mi contrato que al final del torneo yo tomaba la decisión de irme o de quedarme con el equipo. Ellos saben que es lo que yo quiero. No precisamente es que tengo contrato. Creo que tienen una esperanza que yo retorne al equipo. Yo estoy buscando un mejor salario y un contrato a largo plazo. Tengo una familia que está creciendo. Mis hijos irán a la escuela y no quiero moverme de un lado para otro.

¿Sin embargo no puedes cerrar la posibilidad de volver a Honduras?

En Panamá no quiero regresar a jugar. Aquí tengo muchas posibilidades, pero no quiero volver. Vamos a darle tiempo al tiempo y ojalá Dios quiera que se defina mi futuro pronto.

¿Hay posibilidades en otros países?

Lo maneja mi representante, que él se encargue de eso. Yo esperaré que pasa.

¿Qué le decís a la afición?

Más que todo mandarle un saludo a toda la gente que siempre me apoyó en el Puerto y a los me mandaron los lindos mensajes a mi persona. Les deseo una felices fiestas y muchas bendiciones.