Manuel Keosseián confirma que SÍ quiere a Erick Norales y Marvin Chávez

El nuevo técnico de Marathón, Manuel Keosseián llegó a Honduras este día para tomar nuevamente las riendas del equipo siete años después, el "Bigotón" que le dió a los verdolagas tres títulos, tiene claro que regresa con el único objetivo: Ser nuevamente campeón. Además se refirió a la posible llegada de los jugadores Erick Norales y Marvin Chávez, ya que están dentro de sus planes para el próximo torneo y ya han habido acercamientos con ambos, a la espera que lleguen a un acuerdo económico con el club.

¿Cómo se da la negociación para que regrese a Marathón?

Como siempre, me llaman y vine, había estado hace 10 años en Honduras por primera vez en el 2006 y estoy contento nuevamente de regresar.

¿Por cuánto tiempo viene al equipo?

Los técnicos tenemos llegada pero no salida, así que vamos a pensar en este torneo que viene.

¿Qué significa para usted volver a Marathón?

Un equipo que quiero mucho con el que me siento identificado, estoy muy contento, me gusta la idea de venir a un equipo en donde me siento cómodo, y así me pasa acá en Marathón.

¿No fue tan complicado llegar a un acuerdo?

No, para nada fue te digo en diez minutos porque estaba el deseo de Marathón que viniera y el deseo mío de venir ,así que fue rápido.

¿Qué piensa que algunos referentes como Mauricio Sabillón y Emil Martínez ya no estén en el equipo?

Me da pena que no estén, dieron tanto al equipo ellos dos, no estarán dentro de la cancha pero van a estar siempre y son parte de la historia de Marathón, estoy deseando verlos y platicar con ellos.

¿Ya tiene un panorama de los jugadores refuerzo que tendrán esta temporada?

Sí claro, hay algunas opciones que las vamos a definir porque ya estamos al inicio del torneo.

¿Vendrán uruguayos?

Bueno, no es la prioridad, yo creo que podemos traer a un nacional y en carpeta hay dos nacionales y dos extranjeros y uno es uruguayo.

¿Qué posiciones es la que estará reforzando?

Ofensiva y la zaga es lo que daremos prioridad.

¿Se ha contemplado fichar a Marvin Chávez y a Erick Norales?

Yo los quiero, pero bueno no depende de mí, yo ya hablé con ellos y me gustaría que estuvieran al club también y tal vez se acomodan a la parte económica.

A parte de ellos ¿ha dialogado con otros jugadores que pretenda el club?

Sí he hablado con algunos otros, pero bueno, voy a hablar con la directiva y ahí veremos, tampoco tiraré nombres que no se puedan concretar, pero si hemos comversado con unos cuantos y de aquí a mañana o al jueves ya tendremos algunas contrataciones.

¿Ya tiene definido al asistente técnico?

Ahí vamos, lo tengo en mente hay unos que ya trabajaron conmigo y veremos.

¿La directiva del verde qué le ha pedido?

Me pidieron que viniera y ellos ya saben como soy y mi método de trabajo, a Orinson ya lo conocía cuando era hincha del club y teníamos buena amistad, él y su directiva han hecho un gran esfuerzo, así que ellos quieren lo mismo que yo, ganar el campeonato.

Tiene soñando a la afición de Marathón ¿Qué le puede decir?

Que estoy contento de estar aquí y que haré un gran trabajo para lograr un objetivo y darnos unos alegría a todos los marathones.

¿El hecho de ser el técnico más exitoso de Marathón le da mucha confianza?

Bueno, me da confianza y el fútbol es de resultados, ya ganamos tres campeonatos, pero hay que ganar siempre, la gente de Marathón sabe que yo con ellos tengo buenos resultados y espero que tengan paciencia.