Cómo pasa el tiempo. Fue allá en 2002 que un joven Luciano Emilio llegó a Honduras con la idea de jugar en cualquier equipo que le brindara la oportunidad.

Tuvo éxito. Anotó 106 veces y levantó cuatro títulos en Honduras con el Real España y Olimpia. Hoy quiere retornar, pero como técnico.

Actualmente es director de una escuela de fútbol en Washington, EUA, la “Luciano Emilio Brazilian Soccer Academy”. Su preparación ha sido muy buena.

Luciano, recuerdo que fue al equipo Universidad que venías al fútbol de Honduras.

A ese equipo me llevó el representante, yo hice una prueba con el profesor Cocodrilo González y no se pudo llegar a un acuerdo económico. Con la ayuda de alguien, se logró la oportunidad de ir a hacer otra prueba al Real España, en ese momento el equipo necesitaba a un delantero, tuve la oportunidad de quedarme, se firmó el contrato después que el profesor Edwin Pavón lo autorizara, se tuvo muchas expectativas sobre mí en Honduras, recuerdo que el profe Pavón dijo que yo sería el próximo goleador del fútbol de la Liga Nacional.

¿Apareciste de pura casualidad en el fútbol de Honduras?

Así es, no llegué contratado, tuve que hacer una prueba, al final fueron dos, una en Tegucigalpa y la otra en San Pedro Sula. Eso sí, yo ya había jugado en Brasil, incluso, había regresado de Alemania, tenían razón los equipos en hacerme una prueba, debían de estar seguros para hacer una inversión, no tuve ningún problema en probarme, necesitaba darme a conocer.

¿El fútbol de Honduras era tu única opción?

Sí, todo lo armó mi representante, él tenía contactos en Honduras, por eso aparecí en la Unah, ya lo del Real España fue mediante otra persona ahí en Honduras. Nunca puse obstáculos para ir a Honduras, llegué y me esforcé al máximo, logré hacer la prueba con la Universidad, como no se llegó a un arreglo económico, rápidamente me contactaron con la gente de Real España.

Llegaste al fútbol de Alemania cuando eras joven, ¿qué pasó que te quedaste sin equipo y luego apareces por Honduras?

En Alemania pasé mi primer etapa como jugador, era muy joven, una promesa, me quedé cuatro años, ya en mi segundo torneo logré jugar más partidos, me utilizaban de mediocampista, en ese entonces habían varios delanteros de mucha experiencia y que habían jugado mundiales, por eso me tocó en el medio campo, logré jugar, pero sabía que no era el mejor lugar para poder rendir al máximo, me sentía muy joven y creo que lo hacía bien. Antes de ir a probar suerte a Honduras, tuve opción de ir a Francia, pero eso se tardó mucho. La respuesta de la Liga Nacional llegó de manera rápida, se tenía que viajar inmediatamente, debía de aprovechar la oportunidad que se presentaba.

Llegaste al fútbol de Alemania como promesa, ¿qué sucedió que nunca pasaste de allí? Te tuvieron que echar...

Eso pasa con muchos jóvenes, llegan a Europa y les cuesta mucho, luego tuve una lesión muy complicada, me costó correr, no sentía que podía seguir, me hicieron un cirugía en el muslo derecho y quedé fuera bastante tiempo, y todo se dio cuando mi contrato estaba expirando, luego de la lesión, las opciones fueron pocas.

¿Te frustró haber dejado el fútbol de Alemania sin haber logrado nada?

No, para nada, sabía que mi lesión se podía recuperar e iba a tener la oportunidad de seguir jugando fútbol, no perdí la esperanza, pero obviamente me dio mucha tristeza de no poder seguir y crecer en Europa, no fue frustración, solo tristeza, siempre supe que tenía la calidad y que podía encontrar un equipo en donde recuperarme.

Luciano, viviste momentos de gloria en el Real España.

Fue una gran satisfacción que pasé en el equipo y que no voy a olvidar, cuando llegué al equipo, el club tenía muchos años de no ganar un campeonato, después de tanto tiempo logramos celebrar un campeonato con mucho esfuerzo, fue algo muy lindo lo que viví en ese tiempo en el club, después de esa etapa, el equipo Real España volvió a ser otro, logró ganar varios títulos, el campeonato del 2003 le levantó la llama de campeón.

Después de tantos torneos muy buenos con Real España, pesó más el dinero y abandonaste el club para ir a la capital, ¿sabías que la afición aurinegra te ha declarado non-grato?

Yo estaba buscando mejores oportunidades, bueno, en el sentido profesional, aún entiendo la posición de la afición, pero el jugador siempre busca la mejor opción profesional, en aquel entonces yo entendí que el Olimpia me podía dar una mejor posibilidad para salir al extranjero, me voy al Olimpia por varios aspectos, obviamente buscando una opción para poder crecer en el extranjero, siempre pensé en México o EUA, y al final eso fue lo que pasó, logré jugar en el Querétaro de México a préstamo, luego pasé al DC United de la MLS.

¿Entonces no fue por dinero como todos los aficionados de La Máquina creen?

El Olimpia me ofreció un contrato bastante atractivo, eso es lo que busca todo futbolista, crecer económicamente en su vida, esta es una carrera corta para todos y a veces muy corta para otros, lo que pasó conmigo pasa con mucha gente cuando cambia de equipo, no es cuestión solo de Luciano, es algo muy normal en el fútbol.

¿No pudiste negociar un mejor contrato con el Real España? Debiste recordar que ellos te abrieron la puerta de su casa en tiempos de frío, no tenías una sábana para arroparte...

Claro que hablé con ellos, siempre fueron la primera opción, eso se hace, es un protocolo, pero cada institución tiene su presupuesto, no logramos llegar a un acuerdo una de las partes, por lo tanto debía de negociar con otra institución, esas son cosas que se pueden entender, el punto de vista de cada institución, cada quien tiene un límite con que puede trabajar, siempre los tuve como primera opción.

¿Es correcto que te odie la afición del Real España o algún día puedes revertir eso?

No pienso que es correcto, es una actitud desde el punto de vista del aficionado, ellos tienen que entender que todo futbolista piensa en crecer. Yo pienso que la afición del España se sintió muy enojada por la rivalidad que existe entre el equipo y el Olimpia, pienso que esas cosas se quedan en el pasado, eso se olvida, la vida sigue y la gente siempre lo recuerda a uno, después de eso fui a San Pedro Sula con el DC United dos veces, fue cuando nos tocó enfrentar a Marathón, tuve la oportunidad de encontrar a diversos aficionados del España y me demostraron mucho cariño.

Hoy que eres entrenador de fútbol, ¿crees que tendrías una oportunidad en Real España?

Yo sé que sí, para comenzar, el Real España es un equipo muy profesional, siempre busca lo mejor para el equipo, yo pienso que lo de la afición es como los jugadores que no tiene un buen día de trabajo y la afición puede silbar a ese jugador de futbol, al siguiente partido, ese mismo jugador hace dos goles en un clásico y te conviertes en un ídolo para todos, creo que no tendría ningún problema, incluso, después de un tiempo que pasó todo lo de mi fichaje al Olimpia, tuve contactos con varios de los directivos del España, siempre volvimos a platicar, no respecto a regresar después, solo pláticas, siempre tuvimos una amistad, esto no se perpetuó como la mayoría pensaba.

¿Por qué no aceptaste la nacionalización que te ofrecieron para ser parte de la selección nacional de fútbol?

En ese tiempo ibas a jugar al lado de David Suazo, Carlos Pavón...

No fue la cuestión esa de que no acepté, yo estaba dispuesto a hacerlo, pero algún problema hubo. Creo que fue una salida que hice de Honduras para ir a Estados Unidos y no favoreció para complementar el tiempo para naturalizarme. Salí antes del tiempo establecido, ese fue un factor que no ayudó, no alcanzaba en ese aspecto.

Aclárame ese rumor que siempre se manejó de que no aceptaste la ciudadanía porque pretendías cobrar una fuerte cantidad de dinero y nadie estaba dispuesto a pagarte un lempira.

Los rumores siempre van a salir por muchos lados, se habló con las personas que se debería de hablar, todo fue por la razón que salí un poquito antes del país, Rafael Ferrari era uno de los presidentes de la Comisión de Selecciones y yo tuve muchas pláticas con él en esa época, al momento de presentar los documentos, no se cumplía con el establecido por la FIFA, creo que faltaba entre seis meses o casi un año para completar con el requisito.

También había un cierto grado de celos de parte de ciertos jugadores para que a vos te nacionalizaran, ¿eso te pudo desmotivar?

La verdad no, yo pienso que ellos trataban de defender su país, y buscaban de hacer mejor las cosas, desde el punto de vista de un equipo o una eliminatoria, tú puedes pensar que un jugador no es necesario, en realidad nadie sabe lo que va a pasar, siempre respeté, leía declaraciones de jugadores que decían que no era necesario, también lo respetaba, pienso que ya había pasado por muchos desafíos en mi vida, no iba a dejar de hacer lo que estaba en mi corazón si fuera solo por ese aspecto, entiendo y respeto que era una patria en donde ellos habían nacido. Al final se tuvo esa actitud, no tengo ningún rencor, en ese entonces yo estaba en el Real España, junto a Carlos Pavón y ganamos el campeonato del 2003, nunca toqué ese tema con él, pero entendí que había algo ahí que yo no debería de meterme en ese tiempo a la selección.

¿Has pensado en dirigir en Honduras?

He estado gastando mucho tiempo en mi preparación, he estado preparándome en Barcelona, en Holanda, he hecho muchos intercambios en el DC United, he tenido muchas oportunidades para poder estudiar, claro que me siento preparado, esto es cuestión de esperar oportunidad, con todo lo que he aprendido como entrenador me fortalece y me permite tener una idea de cómo se maneja un equipo profesional, debo de tener paciencia y esperar el momento preciso, creo que los entrenadores jóvenes tienen una ventaja y máxime cuando has jugado a un buen nivel por muchos años, estoy preparado y sí, he pensado en dirigir en Honduras.

ALGO MÁS

¿En qué ha consistido tu preparación como entrenador? ¿De dónde te has graduado?

Tengo mi curso de Estados Unidos, lo saqué con entrenadores muy preparados, uno de mis maestros fue Jurgen Klinsmann, un nivel muy elevado para un entrenador de fútbol, eso me ha puesto en una situación bastante favorable.

¿Aún te miran como ídolo la gente del DC United?

Sí, claro, siempre estoy mirando y analizando los partidos, tengo la autorización del gerente deportivo para siempre estar cerca del DC. La gente me quiere mucho y soy una figura muy importante dentro de la institución.

¿Recuerdas los buenos momentos vividos en Honduras o crees que eres de la USA?

Jajaja. Siempre recuerdo las cosas bellas y buenas que me pasaron en ese bello país, cómo no lo haría, además, aquí hay una gran comunidad de hondureños, siempre te hablan de fútbol y eso me gusta.

¿Qué pretendes con la academia de fútbol en EUA?

El objetivo es formarlos y luego darles la oportunidad de ser profesionales, hay varios hondureños con mucha capacidad”

LO DIJO:

