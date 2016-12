La celebración y dedicatoria que hizo el técnico del Motagua, Diego Vázquez al Olimpia no ha caído nada bien en los jugadores de los merengues, quienes aseguran que no los necesitan a ellos en el torneo para poder tener una rivalidad.

"Nosotros no necesitamos a Motagua, porque podemos hacer buenos partidos contra Real España en San Pedro, Marathón o el mismo Platense han sido buenos. El torneo anterior en la primera vuelta le metimos tres goles en 35 minutos. Lo importante es que ellos ganaron y que disfruten ahora el campeonato, pero eso se queda atrás y solo debemos pensar en nosotros", aseguró Bayron Méndez.

Y agregó: "Creo que desde que yo estoy aquí, ellos solo dos veces (ganaron), Yo he ganado tres torneos, uno de copa y nosotros nunca nos acordamos de ellos, pero es bueno que celebren, eso es bueno, eso le da que ellos tiene rivalidad con nosotros y aquí solo pensamos en ser campeones".

El volante considera que en la Liga Nacional hay varios equipos se juegan el torneo ante el Olimpia. "La mayoría de los equipos que siempre juegan contra nosotros, el torneo es poder ganarle a Olimpia, pero a veces las cosas no les salen y lo bueno que el equipo siempre está peleando ahí y es equipo grande con tantos títulos", indicó.

En el campamento merengue hay una herida por no la eliminación de las semifinales. "Duele porque nosotros dejamos que pasara esto. El equipo tenía un buen plantel, hizo un gran torneo y a última hora las cosas no salieron bien. Ellos no venían de hacer un torneo bueno y ganan, hacen un partido que no parecía una final (contra Platense)", dijo Méndez.

"Es complicado, la verdad que se hace un gran torneo y en el partido de semifinal se falla bastante, pero son cosas del fútbol, es lamentable que ellos sean campeones ahora", finalizó.