La salida del defensor central Osman Chávez de Real España tomó a más de alguno por sorpresa. Este martes, Jaime Enrique Villegas, director general de la realeza, aseguró que la misma fue por decisión del técnico Mauro Reyes y su grupo de trabajo.



"Lástima que tuvo que salir Osman por decisión técnica, vamos a ver si sale algún refuerzo de última hora que nos interesa, aunque por el momento el plantel está completo", comenzó diciendo don Jaimes sobre la salida del "Tierno".



"Es una decisión técnica, nosotros le conseguimos una oportunidad en un equipo grande de El Salvador, con un salario entre el 30 y 35 por ciento más de lo que devengaba acá pero no le interesó; vamos a esperar a ver si llegamos a un acuerdo económico con él o sale algún equipo que se interese", expuso Villegas.



Consultado por la sorpresiva determinación, el directivo catedrático confesó que "personalmente pienso que es un buen jugador, pero no soy el que dirige el plantel y hay que respetar las decisiones técnicas", mencionó, evidenciando a su vez que el club salvadoreño era el Metapán, pero el futbolista al "parecer" no quiere salir del país a menos que sea a Europa.



No buscarán reemplazo para Osman Chávez

Don Jaime Villegas se refirió también a la manera en que cubrirán la ausencia del recio defensa, dejando de manifiesto que lo harán con el mismo contingente del torneo Apertura pasado apoyado por un juvenil de gran proyección como Jalex Sánchez.



"Es una de las zonas que tenemos mejor cubiertas, tenemos a Jeffri Flores qué no jugó el torneo pasado y está listo para jugar; además de Frank Arévalo, (David) Velásquez Colón y Allans Vargas", expresó Villegas en relación a la inesperada salida del ex mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la Selección de Honduras.



Frase de Villegas sobre Chávez



"Yo estuve con él dialogando, le quedaba un año y medio de contrato".