Por: Copán Álvarez

Se termina el año y siempre hay que hacer un repaso de lo mejor, lo peor ya tenemos suficiente con la situación del país, así que trataré de enfocarme en lo sano, lo puro y lo mejor del deporte y del fútbol.

Empezando por el mejor entrenador del año no hay duda que la bandera será albiceleste, la pugna está entre Héctor Vargas y Diego Vázquez, los campeones del año.

Ambos se eliminaron en semifinales y ganaron sus finales, pero me inclino por Vargas porque ganó en los dos campeonatos el primer lugar de las vueltas regulares.

Ambos técnicos han callado las bocas de sus detractores, El León los tiene adentro, en la mayoría de los directivos albos pero lo defiende su presidente, que es el que decide. Diego, en cambio lo apoyan adentro pero tiene aficionados que lo quieren fuera, estos carecen de memoria, de agradecimiento, de conocimiento futbolístico y no lo quieren a pesar de los buenos resultados obtenidos.

En la cancha escoger al mejor jugador de la liga nacional tampoco es fácil, no hay una figura indiscutida, hay varios que tuvieron momentos brillantes, como es el caso de Carlo Costly, Alberth Elis en un torneo, Rommel Quioto, Carlos Discua y otros más. El más constante fue el Romántico, algo tarde pero por fin se dio cuenta que es un jugador con condiciones envidiables, que si se cuida y se concentra en jugar, puede cruzar algún charco.

Con la lesión de Andy Nájar, encontrar al mejor futbolista hondureño también es complicado, no se destaca ninguno por encima de otro y el del Anderlecht se vislumbraba como el mejor “extranjero”. Me quedo con Alberth Elis quien pasó a un equipo importante como Monterrey aunque no haya tenido muchas oportunidades y las que tuvo no las aprovechó. Elis se queda con el “título” de mejor jugador catracho del año y también como el mejor menor de veintiún años.

Al no haber apoyo alguno al deporte en Honduras, es todavía más difícil encontrar un deportista que se destaque y que no sea futbolista. A pesar de que en el Congrezoo hay varios ex jugadores, ex técnico y ex deportistas, estos no hacen absolutamente nada por el deporte, son chamberos y han caído en los tentáculos más oscuros del país, pero bueno al no saber hacer nada en la vida tienen que comer de alguna manera y como la mayoría de los diputados y políticos carecen de convicciones humanas y morales, hacen cualquier cosa por unos cuantos millones de Lempiras.

En cuanto al mejor gol, el de Rubilio de chilena frente a Social Sol es mi preferido, no son muchos los jugadores que se atreven a tirarse de esa manera y el atrevimiento y lo que valió me hacen escoger ese tanto.

En Centroamérica, Costa Rica se lleva los aplausos con un Keylor Navas inexpugnable y con un Joel Campbell que en la selección es el jugador más desequilibrante de la Concacaf.

Así se va el año con cosas buenas y malas, por suerte el fútbol nos sigue dando más satisfacciones que tristezas.