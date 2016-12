Risto Vidakovic explica, tres años después, por qué sacó a Amado Guevara de Motagua

El 13 de junio del 2013 seguramente será un día que Amado Guevara y todo el aficionado del Motagua jamás olvidará. El "Lobo", en conferencia de prensa por la directiva azul, era anunciado como baja del equipo para el Torneo Apertura de ese mismo año.

Los seguidores del Motagua buscaron culpables pero nunca los encontraron. Se dijeron muchas cosas, pero todo fue conjetura. Tres años después, el técnico responsable de tomar la decisión, Risto Vidakovic, quien días antes había sido presentado como nuevo timonel del barco azul, decide hablar del tema y aclara todo lo que sucedió.

El entrenador serbio, a quien no le fue nada bien durante su estadía en Honduras, dialogó con diario DIEZ desde España, su país por adopción, y, entre otras cosas, confiesa que le gustaría llevarse a trabajar con él a Ramón Romero, su ex asistente en las Águilas y que ha pensando en refuerzos catrachos para su actual equipo, el Ceres FC de la primera división de Filipinas.

Risto Vidakovic fue seleccionado nacional por la antigua Yugoslavia. Entrenó a Motagua.

LA ENTREVISTA:



El técnico europeo, después de su fracaso con el equipo capitalino hondureño, se tomó dos años de vacaciones para estar con su familia, radicada en España. "Ahora trabajo en Filipinas", dice.



¿CÓMO LLEGÓ A HONDURAS?

"Me recomendó un amigo en común con la familia Atala, vive en Sevilla. Estuvimos hablando y luego ellos se acercaron conmigo y llegamos a un acuerdo. Fue una experiencia muy bonita con la gente que conocí y con los que trabajé".



SU IDA DE MOTAGUA

"En un principio llegué para formar un equipo, me encontré un club joven, al principio no podíamos fichar mucho, trajimos unos jugadores y al final no funcionaron. El equipo estaba en un momento de juego bastante interesante, íbamos mejorando, lo que pasa que no nos clasificamos y al final me tuve que ir".



EL TRATO EN MOTAGUA

"Muy bueno, quizá la forma de salir no. Nos jugábamos el último partido y teníamos opciones de clasificar y ellos (directiva) decidideron sustituirme y lo respeto, pero sí fue injusto porque faltaba solo un partido, pudieron hacerlo después".

Vidakovic aduce que cuando él estuvo, la directiva del Motagua estaba "dividida".

¿PODEMOS HABLAR DE SUELDO.... CUÁNTO GANABA EN HONDURAS?

"A mí no me gusta hablar de esas cosas. Estaba a gusto, muy bien tratado, dejé muchos amigos en Tegucigalpa y quiero mantener esa relación con ellos todavía, ojalá en un futuro me los vuelva a encontrar y trabajar juntos otra vez, me quedo con las cosas buenas. La gente que he conocido es maravillosa".



HABLA DE LA LIGA Y SU EXPERIENCIA

"En lo futbolístico creo que la Liga es interesante pero me faltó experiencia en cuanto a conocer la liga porque llegué y no conocía nada, necesitaba tiempo para ver cómo iban las cosas".



¿EN QUÉ SE DEBE MEJORAR?

"Hay bastantes cosas. Faltaba un poco más de seriedad en cuanto a los arbitrajes y los campos no estaban en las condiciones ideales para jugar al fútbol".



¿POR QUÉ SU MOTAGUA NO DESPEGÓ?

"Yo creo porque era un equipo nuevo, con muchos jóvenes, de hecho han salido muchos jugadores. Aquella plantilla necesitaba experiencia y rodaje".



LLEGÓ DIEGO VÁZQUEZ, HA JUGADO FINALES, LE HAN DADO CONSTANCIA Y LLEVA DOS TÍTULOS

"El fútbol tiene esas cosas. Me alegro por Diego que le vayan bien las cosas porque en el fútbol no se sabe, muchas veces las cosas van bien y en otras no tanto, las directivas a veces tienen paciencia y a veces no. Me alegro mucho que Motagua haya ganado dos títulos, le tengo un cariño especial a ese club, cuando tengo tiempo veo los partidos. Tengo bonitos recuerdos del Motagua, no puedo decir nada malo".

Risto Vidakovic admite que la decisión de sacar del Motagua a Amado Guevara es totalmente suya.

¿POR QUÉ SACÓ A AMADO GUEVARA?

(Piensa muy bien su respuesta y en el desarrollo de la misma su lengua se traba al hablar de ese tema) "Fue una decisión... creo que yo me encontré en una situación en la que la directiva estaba bastante dividida, había gente que querían quitarlo de enmedio y yo había visto partidos que él estaba jugando y realmente no estaba para jugar, creo que más que nada porque físicamente no se encontraba para competir".



¿LA DIRECTIVA SE LO ORDENÓ?

"Ellos me hablaron que sería bueno si podíamos prescindir de él, pero yo decidí al final porque me dijeron que era un proyecto a largo plazo y queríamos hacer un equipo nuevo y formar un plantel con gente joven y cuando quieres hacer eso, gente con 36 años ya no te sirve".



¿QUIÉN LE DIO LA ORDEN DE SACARLO?

"No, eso ya no viene al caso, la decisión fue mía, yo la tomé, pero ellos me dieron la posibilidad de contar con él o no."



¿SABÍA QUIÉN ERA AMADO GUEVARA Y QUÉ SIGNIFICABA EN MOTAGUA?

"Sí. Por supuesto. Yo lo sabía. Lo que pasa que muchas veces los jugadores no saben cuándo retirarse. Él tuvo su momento, muchos años en el fútbol, ahora ha encontrado el camino y le deseo lo mejor, incluso, fíjate que a mí me hubiera ido bien tenerlo conmigo de ayudante cuando estaba ahí, lo que pasa que no se dieron la circunstancias, igual, cualquier día nos encontramos por ahí, yo le deseo lo mejor en su nueva etapa de entrenador y que consiga muchos títulos, que triunfe en el mundo del fútbol".



¿HABLÓ CON ÉL DESPUÉS?

"Nunca tuve la oportunidad de hablar con él, me hubiese gustado para explicarle el tema, y para ofrecerle la oportunidad de trabajar conmigo, que hubiera sido lo ideal, pero nunca pude dialogar con él".

Amado Guevara es el último gran ídolo del Motagua.

SOBRE EL IMPACTO EN LA AFICIÓN

"Yo entendí a la gente porque era un ídolo de la afición y un hombre importante en el fútbol hondureño, era un ícono, lo que pasa, como he dicho antes, no era algo personal, me gustaría verlo un día, tomarnos un café y explicarle todo lo que tuve que hacer y por qué lo aparté y quedar bien con él, porque tampoco se trata de crear enemigos, yo le valoro mucho y le aprecio mucho como jugador y entrenador ahora; un día me gustaría hablar con él para explicarle todo".

SU ACTUALIDAD



"Actualmente dirijo al Ceres FC de Filipinas. Hemos terminado segundos en la Liga y nos clasificamos para la Copa de Asia, que viene siendo como la Europa League. Aquí seguiré, porque vine a media temporada, en enero comenzamos pretemporada y veré qué resultados obtenemos el siguiente año".

Vidakovic recordó a Henry Figueroa, ahora titular y uno de los capitanes del Motagua.

PIENSA EN HONDURAS PARA REFORZAR SU EQUIPO

"Me gustaría traerme algún jugador de Honduras o algún ayudante que tuve allá como Ramón Romero, lo que pasa que la directiva del club, como es un fútbol recién empezado, estamos en proceso de desarrollo, todavía no entienden esas cosas de asistentes o preparadores físicos. En un futuro me lo planteo, en este poco tiempo que llevo ahí no hemos podido fichar porque cometieron una infracción ya que FIFA permite solo dos fechas para fichar y ellos usaron tres y los castigaron".



RECUERDA A HENRY FIGUEROA Y A MARLON LICONA

"Hay muchos jugadores de los que siempre recuerdo... incluso unos que debutaron conmigo y jugaron mucho, por ejemplo Henry Figueroa, que tuvo mi confianza, comenzó a ser titular, a jugar bien y luego se hizo internacional con la selección. No debutó conmigo pero sí le di la confianza para ser titular. No sé qué ha pasado con el portero Marlon Licona. Le miraba un futuro muy prometedor. Es un buen portero, cuando yo estaba allá era muy joven todavía, lo hice debutar e hizo muy buenos partidos".