Harold Fonseca detalla todo lo que está sufriendo por su dolorosa lesión

El 2016 no lo olvidará el guardameta Harold Fonseca. El arquero de Motagua sufrió una lesión de ligamentos en el primer partido de final ante Platense y se perdió el duelo determinante. Muy triste pues había tenido una grandiosa campaña. Cuenta que ha sufrido terrible dolores a consecuencia del golpe y que espera volver antes a la canchas, así como lo hizo el volante Luis Garrido.



Luego de tu exitosa cirugía y el campeonato de Motagua, ¿cómo has pasado estos días de fin de año?



Agradecido con Dios por haber pasado una Navidad en familia, créame que en lo personal un poco triste, porque fue la primera Navidad que solo paso sentado, un poco aburrida, pero Dios sabe porqué pasan las cosas.



Habías sido elegido como uno de los mejores arqueros del año y esta lesión antes de finalizar el año lo empañó...

Sí, y fue uno de mis mejores torneos cuando vine de las Olimpiadas y me propuse venir a jugar. Recuerdo bien que se lo dije a varios compañeros y siempre me propuse aprovechar la oportunidad que Diego me daba de jugar y gracias a Dios tuve un gran torneo, pero bueno, lastimosamente no pude jugar la final, el partido más importante y me tocó a mí esta dura lesión. Ahora mi meta es regresar lo más pronto posible a las canchas.



Motagua te dedicó el campeonato, ¿cómo fue ese momento para ti?



Fue algo inolvidable, recuerdo que ese día que estaba en el hotel, fue muy sufrido porque estaba viviendo el juego, tenía un dolor insorportable en la rodilla y a nadie le deseo eso. Yo bajé al lobby cuando el equipo estaba a punto de irse para el estadio y mis compañeros me prometieron el campeonato, recuerdo que fue Marlon Licona (el portero suplente) quién me lo dijo, que iba a ser por mí y estoy muy agradecido con ellos, con el cuerpo técnico que me ha arropado, por todos los momentos que hemos pasado y por dedicarme esta final.





¿Qué terapias haces para volver lo antes posible?



El doctor óscar Benítez me dijo después de la operación que la herida se había curado bien rápido y ahora me tengo que cuidar en la dieta, las terapias las terminaré este viernes y he realizado cerca de cuatro horas de terapias por día y ya puedo doblar la rodilla en un 40%, pero si necesito regresar a hacerlas lo hago. El doctor me dice que Luis Garrido estaba para un año y se recuperó antes, pero que no me desesperé y que lleve este proceso de manera tranquila.



¿Quién te ha ayudado a trasladarte en este proceso?



Me ha costado mucho este proceso, pero mi hermano me ha ayudado, toda mi familia con este proceso que ha sido bien difícil para mí, necesito a mi hermano, quien es el que ha estado conmigo.



Estos últimos días del 2016 han sido difíciles, pero pronto recibirás el 2017 con un nuevo miembro en tu familia...



Sí, entre dos a tres semanas ya nacerá mi princesa. Dios me estará mandando mi primera bendición y quiero aprovechar para por lo menos tratar de sentir mejor para poder “chinearla”.



¿Cómo catalogas el 2016 Harold?



En la parte futbolística muy bien, en la familia tuvimos altas y bajas. Tuve un año muy bueno, con Juticalpa jugué bastante, incluso clasificamos a la liguilla, luego fui a las Olimpiadas, no pude participar pero fui parte de esa linda generación y eso me dio la oportunidad de volver a Motagua y quedar campeón con el equipo. Es algo que por muchos años lo esperé y deseo que el 2017 sea mucho mejor.