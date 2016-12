Río Esteban, la tierra de los futbolistas donde nació Romell Quioto

Unos son volantes, la mayoría delanteros y algunos porteros. Quizás otros defensas, eso sí, al final todos son futbolistas. Al menos eso dicen los habitantes de Río Esteban, la tierra donde nació Romell Quioto, el reciente fichaje de Houston Dynamo de la MLS.

Es una tierra de fútbol. Un asentamiento garífuna que se mantiene incomunicado cuando las lluvias arrecian pues para llegar hay que cruzar dos ríos. Uno de los cuales presta el nombre a esta aldea. Se ubica a unos 253 kilómetros de San Pedro Sula.

Río Esteban es tierra de balón y grama. “Aquí todos somos futbolistas”, nos dice con soltura y sin ninguna duda, Donis Sacasa. Tiene 13 años y ya aspira llegar a Liga Nacional.

Es la voz de muchos chicos soñadores que ahora ven como espejo a sus representantes en las selecciones catrachas. Si se camina por las calles de esta pintoresca comunidad y se conversa con la gente uno se va enterando que todos hablan de la pelota y sueñan con ella.

Aparte de Quioto, aquí también nacieron reconocidos futbolistas como Marlon “Machuca” Ramírez, Elmer Güity, Enil García y el atacante del Platense, Roby Norales.

TESTIMONIOS DE LOS HABITANTES

A una cuadra del campo de fútbol está la casa de Quioto, figura de la Selección y ahora del Dynamo. En un campo con poca grama se desarrolló uno de los mejores jugadores de Olimpia en el torneo pasado.

Cuando avanzamos un par de manzanas nos encontramos la casa de Roby, el goleador del subcampeón nacional. Conversamos con su madre, Carmela Núñez. “Cuando estaba en la escuela solo salía, se alistaba y se iba a jugar pelota con los amigos. Me decía que él iba a ser futbolista. -Yo voy a ser alguien en la vida-, decía. Yo solo lo quedaba mirando”, le prometía.

Los niños de Río Esteban sueñan con llegar a ser grandes jugadores a nivel profesional.

Ella no lo creía, incluso le sugería que estudiara y se olvidara del fútbol ¿qué vas a ser futbolista vos?”, recuerda la madre que lo recriminaba. Cuando lo vio jugando la final ante Motagua, simplemente reconoce que “me alegré”.

Apenas caminamos unos metros y nos encontramos con el hogar de Elmer Güity, novel jugador de Olimpia, quien empezó su carrera por la consolidación en el este torneo que finalizó.

“Alaba”, como le dicen en el campamento melenudo y también en su pueblo, es hijo de un profesor, así que desde niño tuvo una exigencia: “Mi papá quería que fuera maestro, como él, pero yo decía desde chiquito que sería futbolista y que iba estar en la Selección. Gracias a Dios se me ha dado esa bendición de jugar”, reconoce.

Un día Elmer se fue a la sede del Vida, que realizaba pruebas a jóvenes talentos. Había prometido no probarse, pero lo hizo. Es que su pasión data desde que era muy pequeño: “Venía de la escuela y pateando una pelota”.

El jugador de Olimpia trata de aconsejar a los cipotes soñadores, aunque él mismo es muy joven. “Les digo que hay que perseverar porque el que persevera alcanza. No es fácil porque uno sufre, a veces hasta se pasa hambre”, recuerda.

También les ha hablado de la humildad: “Digo que si quieren ser futbolistas tienen que crecer como persona. Ser respetuosos y humildes. Lo demás viene por añadidura”.

LOS CHICOS

Donis Sacasa juega como lateral izquierdo y repite algo que hemos escuchado mucho en nuestro recorrido, “casi todos somos futbolistas. Desde pequeños andamos con la pelota”.

A los futbolistas reconocidos que han salido de la comunidad los ve igual. “Los admiro a todos, no miro a ninguno mejor que otro. Para mí todos son buenos. Nadie es más ni menos”.

Nuestro guía en la comunidad fue Santos Sambulá, más conocido en la por sus vecinos como “Tupac”. Se define como un contención y es admirador de Romell Quioto. Es un chico divertido, que confiesa: “Todos quieren ser futbolistas”.

Además tiene claro que mejorar el futuro propio y de la familia a costa del fútbol tiene un precio: “Se sufre y algunos de ellos solo comen tortilla”.

FAMILIA

En la comunidad son famosos los Arzú. Son seis hermanos que juegan al fútbol. Clinton y Juan Carlos estuvieron en las reservas de Real España. El primero fue campeón del Ascenso con el Lepaera FC.

Eder jugó para el Villanueva FC del Ascenso y Ronald para el Arsenal de la misma. Con él hablamos como representante de la familia: “Gracias a Dios tenemos esa bendición de que todos somos futbolistas, somos siete. Hay una niña y también juega bien fútbol”.

¿Ni la niña se escapó de la fiebre?. “La verdad que hasta ella tiene ese talento. En nuestra comunidad casi todo mundo nos conoce por eso”.

Cuenta que en el pueblo hay mucha pasión, pero quizás a algunos les falte un poco de talento. “Aquí a todo mundo le gusta jugar fútbol. Unos no tienen el talento, pero hacen la fuerza. Y vos sabés que de a poquito se va mejorando”, sostiene.

BORA

Preguntamos en varias casas de la comunidad por la opinión de un entrenador y en todas respondían, “debe ser Bora”.

“Tupac” nos guío a la casa de Luis Alfredo Ramos Barrios. Lleva mucho tiempo entrenando niños. Esto le ha permitido ayudar a muchos como Güity y Quioto. Esta labor que hace sin cobrar, además le ha dejado un apodo: “Bora”, en honor al reconocido técnico serbio.

El ambiente futbolero así lo conoce. Con voz pausada nos dice: “Mire yo tengo unos 20 años de trabajo. Tal vez no he logrado el 100%, pero algunos muchachos ahora están en la Liga de alguna manera, yo les he ayudado”.

Con tanto joven soñando ser profesional, hay bastantes que no lo logran aunque tengan calidad: “Hay mucho material que se ha desperdiciado, a veces por las oportunidades”, dice “Bora”.

La ubicación geográfica influye. “Esta comunidad queda un poco aislada. Tenemos que salir a Jutiapa y después a La Ceiba. A veces se nos dificulta venir aquí”. Pero Elmer Güity tiene otra observación: “Cuesta pasar el río, pero ya estando del otro lado, se fueron...”.

JUGADORES NACIDOS EN RÍO ESTEBAN

1. Romell Quioto (Houston Dynamo)

2. Roby Norales (Platense)

3. Elmer Wity (Olimpia)

4. Marlon Ramírez (Vida)

5. Juan Carlos Arzú (Social Sol)

6. Clinton Arzú (Lepaera FC)

7. Enil García (Olancho FC)

8. Rigoberto Rivas (Inter de Milán)

FRASES

El salto natural es al Vida. Ojalá viniera un técnico para que mire la generación que está ahorita, porque yo sé que hay muy buen material”.

“Bora” Ramos. Entrenador

“Primero Dios pueda llegar a Liga Nacional. Vamos ir probando vamos ir a ver si llego. Juego de lateral izquierdo”.

Donis Sacasa. Lateral izquierdo

Yo decía desde chiquito que sería futbolista y que iba estar en la Selección. Gracias a Dios se me ha dado esa bendición de jugar”.

Elmer Güity. Futbolista Olimpia

Yo juego de contención y admiro a los que han salido. Soy fanático de Romell Quioto y Elmer Güity”.

Santos Sambulá. Contención