Samuel Eto’o no olvida sus raíces y por primera vez ha decidido agradecer al entrenador que tuvo confianza en él lo que acabó en que él se convirtiera en una estrella.

Esto se ha dado en la gala de los Globe Soccer Awards en Dubai donde también envió un mensaje al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Quiero dar las gracias a mucha gente y al señor Capello en particular. No había tenido la oportunidad de hacerlo y quiero hacerlo aquí, delante de tanta gente. Es gracias a ti que mi familia hoy puede comer y que yo puedo dedicarme a lo que más me gusta del mundo, jugar a fútbol. Gracias por haberme dado una oportunidad y gracias por dársela a mi familia”, dijo el delantero camerunés.

Cabe recordar que fue Capello quien ascendió al delantero al Real Madrid donde no tuvo suerte, pero más adelante fue convirtiéndose en uno de los goleadores más temibles de Europa.

Al momento de referirse a Infantino, Eto'o ha pedido un mundial con 48 equipos. “Señor Gianni Infantino, este trofeo es (también) para el Mundial de 48 países. Hazlo para nosotros los pobres , los que a veces no hemos tenido la oportunidad de jugar el Mundial. Hazlo, nosotros te apoyamos. Yo personalmente te apoyo y toda África te va a apoyar. porque nos darás la oportunidad de jugar el Mundial. Gracias”.

Además saludó a Diego Maradona a quien le dio seis besos y justificó esta acción diciendo “no puedo evitar emocionarme cuando te veo”.