El campeón Motagua arranca pretemporada con varias ausencias

El Motagua, campeón Nacional, volvió a los entrenamientos y este miércoles comenzó la pretemporada de cara al Clausura 2017 con la misma energía de siempre.

Un corto trabajo de reacondicionamiento será el que realicen los Azules en esta primera semana de trabajo. No habrá amistosos ni giras a ninguna parte.

Patricio Negreira, preparador físico de los Azules, comentó que: "Esto de la competencia es cuestión de ir rodando, tenemos un buen plantel para hacerle frente a las competencias que se nos vengan encima. Afecta un poco el tema de la Selección Nacional, pero es inevitable y hay que prestar a los jugadores".

Motagua y Platense son los últimos clubes en comenzar la pretemporada, pero a criterio de Negreira no habrá ninguna repercusión.

“No, en eso estamos claros que tenemos que tener un descanso de 7 a 10 días y solo haremos un reacondicionamiento de 4 a 5 días porque el lunes comenzamos el microciclo de trabajo de cara al primer compromiso”.

En cuanto al tema de los lesionados, Negreira afirmó que el 95% por ciento del equipo está en perfecto estado pero Omar Elvir tiene un malestar muscular, eso fue lo que lo dejó fuera de la convocatoria de la Gran Final contra Platense.

“Sí, Omar en el último partido estaba practicando el último penal y sintió una molestia que le produjo una pequeña lesión muscular, pero confío que con las terapias y el descanso ya podrá estar bien para el arranque del torneo”.

En cuanto a los ausentes, no se presentaron el entrenador Diego Vázquez, el utilero Julio Cálix, Deybi Flores (vuelve a la MLS), Júnior Izaguirre quien no tiene contrato y al parecer no será renovado, Kevin López, Carlos Discua y Eddie Hernández.

Se rumora que Diego Vázquez traeré un portero argentino para el próximo campeonato y el será quien sustituirá a Harold Fonseca.

"La Barbie" vuelve el sábado a Tegucigalpa. Motagua debuta el 8 de enero contra Platense en Puerto Cortés.

DATO:

- 20 futbolistas se hicieron presentes al primer entreno del Motagua.

- Los ausentes fueron: Júnior Izaguirre, Kevin López, Carlos Discua y Eddie Hernández. También el técnico Diego Vázquez.