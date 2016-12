Polémica: Periodista acusa a Ponce Morazán de vividor y éste explota

El reconocido periodista deportivo Orlando Ponce Morazán, reaccionó molesto y despotricando contra el comunicador sampedrano, Jimy Barahona después que revelara en redes sociales que el narrador deportivo no le canceló un mes de trabajo.

Jimy Barahona denunció que se cansó de las promesas de pago por parte del narrador deportivo con quien trabajaba como corresponsal en el programa radial “Extra Liga” que se transmite en Radio San Pedro.

El comentarista quien también labora como presentador de deportes de Canal 6, fue extenso en su posteo en Facebook y hasta publicó nombres de los periodistas a los que Ponce supuestamente tampoco les ha cumplido su pago cuando fungieron como corresponsales de sus programas.

“Ya había escuchado a muchos colegas de la clase de persona que es el señor ORLANDO PONCE MORAZÁN y que siempre quedaba debiendo. Acostumbrado a mentirle a los demás, ofreciéndoles "trabajo" en la radio a cambio de un sueldo. Soy de los tipos que no me dejo llevar por lo que digan los demás hasta que me convenzo, y justo ya me convencí”, fue parte de la publicación de Barahona.

Barahona en sus comentarios agregó evidencias de conversaciones con Ponce a través de diferentes audios en el que el periodista de la capital y famoso por el “Pum, Pum, Pum” cuando narra un gol, le había prometido el pago en varias ocasiones.

“Ponce solo era excusas y excusas que no podía pagarme por ciertos motivos, comprendí hasta cierto punto lo que él me decía, pero llegó el momento de hacerlo público y que una vez más Honduras y el mundo conozca la clase de persona que es este tipo. Acostumbrado a engañar a los demás, conmigo se equivocó, creyó que me iba a quedar callado. Es una pena hablar de esto con ustedes pero era necesario y justo. El trabajo para mi es sagrado y muy serio, nadie jugará con mi “comida”, ni debe jugar con la “comida” de los demás”, publicó Barahona acusando a Ponce.

PONCE LE SACA LOS “TRAPITOS AL SOL”

Minutos más tarde, por medio de su programa de radio, Ponce reaccionó y arremetió contra Barahona con serias acusaciones: “Este sujeto que a lo que se dedica... Ya lo tiene chequeado en San Pedro Sula que es un vividor. Yo a vos sí te puedo decir que sos un vividor y que se dedica a denigrar directivos, futbolistas, técnicos con el afán de conocer beneficios”, arremetió Ponce contra Jimmy Barahona en el programa radial en la 88.9 del FM.

Y siguió: “Este es un sujeto que le pide gasolina a la gente, regáleme un certificado para ir a hacer una cuestión de… un certificado de… ¿Yo no le pido a nadie. Que me diga este sujeto a que directivo le he pedido yo? Te reto para que lo digas, vos sí sos un vividor y las referencias que me dieron es que sos un vividor del periodismo deportivo, de esas lacras que se han metido al periodismo deportivo que no tienen ni la facha, ni talante ni talento, son vagos que de la calle aparecen e irrumpen en los medios de comunicación”, arremetió Ponce Morazán.

La polémica siguió y según ha explicado el comunicador en el programa, llevará hasta los tribunales de justicia al comunicador por difamación. “Yo no le tengo ningún temor, vas a ser demandado ya en las próximas horas, hay que sentar precedente contra las personas que se escudan en las redes sociales”, comentó Ponce.

Para cerrar, Ponce arremetió contra Jimy: "Que yo me de cuenta, este tipo no tiene ni voz de periodista, tiene voz de ardilla... Ardilloza. Yo teniendo una radio o una televisora no lo contrataría, una voz de ardilla", sentenció.