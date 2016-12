"Muma" Bernárdez: "La Liga nuestra no la mira nadie y la Selección es la vitrina"

Víctor "Muma" Bernárdez, defensor del San José Earthquakes y excampeón con Motagua en 2006, estuvo departiendo con el plantel de jugadores del Ciclón en el inicio de pretemporada y los felicitó por haber obtenido la Copa 14.

Muma dejó que la mayoría de la prensa deportiva se fuera para poder ingresar al local y poder estar con toda confianza con sus excompañeros. Afirmó que no cierra la posibilidad de volver al Ciclón.

"Las puertas no las cierro, estoy muy agradecido con Motagua por todo lo que me dio. En este momento San José me ha respetado mucho y estoy contento en la MLS".

Bernárdez también dijo que la formación en el futbolista profesional viene desde abajo y cuesta adaptarse en el fútbol del extranjero.

"Hay veces que al jugador que anda bien pero nosotros lo endiosamos. Eso es un error. No nos creamos que somos Brasil, somos Honduras y los pocos jugadores que estamos ahí en el extranjero estamos luchando por hacer las cosas bien".

El zaguero recuerda lo vivido en su paso por el Anderlecht de Bélgica, contrario a lo que pasa ahora en su club en la MLS.

"Cuando me fui al Anderlecht no tuve la participación necesaria pero aprendí mucho. Cuando llegué a San José ya había sufrido mi montón y ahora estoy disfrutando".

Sobre la llegada de Alberth Elis al Houston Dynamo expresó: "Será fundamental la actitud y la mentalidad. Elis tiene 20 años y el jugador tiene que estar fuerte mentalmente. Va a aprender, estoy seguro. No es fácil ser el delantero de una Selección Mayor a su corta edad".

Sobre su renuncia de la Selección después del Mundial de 2014, indicó que: "Lo hablé con mi representante y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque siento que bajé un poco mi rendimiento entre 2013-14. Extraño mucho la Selección, no lo niego, pero yo me quería retirar activo, a mí nadie me echó y estoy bien en ese sentido".

Muma estuvo platicando con Marcelo Pereira unos minutos y cuenta detalles de la conversación.

"Lo vengo viendo y creo que tiene talento, es bueno venir a aconsejarlos, felicitarlos por la Copa y les dije que todo depende de ellos seguir peleando por cosas importantes. Si uno anda bien en la Selección se abren las puertas. Jugadores como (Romell) Quioto se abrieron las puertas por la Bicolor. La Liga nuestra no la mira nadie y la Selección es la vitrina".

El defensor tiene contrato en la MLS y una carrera estable por lo que no hay posibilidad de que regrese el próximo año.

Se volverá a vestir con los colores del Ciclón Azul en el partido benéfico que se jugará el 30 de diciembre en la cancha Los Ángeles, el clásico de veteranos que se disputa año con año.