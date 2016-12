El técnico uruguayo Manuel Keosseián se refirió a los primeros días de trabajo con el plantel de Marathón. Confirma que es numeroso y detalla lo que pretende hacer.

"Creo que están bien. Siempre cuando viene un entrenador nuevo se esfuerzan un poco más para mostrarse, pero esta siendo una semana buena", afirmó.

Al hacer el análisis inicial del grupo con el que cuenta, el técnico uruguayo ha dicho que resuelve reforzando el equipo con un defensa central y dos delanteros. "Siempre pedimos más, pero con eso podemos arrancar", dijo.

El timonel esmeralda pretende mermar la plantilla verdolaga: "Es un poco numerosa, pretendemos bajarla un poco en cantidad para trabajar más cómodo y también de esa manera le damos oportunidad en este momento a los jóvenes".

Aprovechando la mención que hizo de los jóvenes, al uruguayo se le observó que hay muchos que señalan que estos cuentan con poca oportunidad bajo su mando. Respondió en tono irónico: "Comparto lo que dicen las redes sociales que conmigo los jóvenes no tienen andamiento. Busco jugadores de 30 a 40 dígale a las redes sociales".

Luego dejó un mensaje directo: "Que lean la historia de los jugadores que yo puse jóvenes en Marathón, lo que pasa que siempre se habla. No te podés dejar llevar por lo que dice uno u otro. Vos sabés que el aficionado se va por la emoción y está bien".

SOBRE LOS FICHAJES

Lo de Marvin Chávez y Erick Norales parece que se está enfriando: "Se ha trancado un poco, ellos no están aquí. Si estuvieran en el país sería otra cosa. Yo hablé con ellos, después es cosa de la directiva, yo no puedo hacer nada".

No ocultó su urgencia por sumar dos atacantes y hay un requisito para ser contratado:"Queremos dos delanteros. Que jueguen donde jueguen, pero que hagan goles".

Señaló que están muy cerca de fichar un zaguero central, que es una de las piezas que están buscando. "Es de fuera del país, puede ser uruguayo. Estamos cerca de contratar un zaguero. Es de fuera del país"

Al hacerle la referencia que hizo Mauricio Sabillón, que deseaba retirarse jugando bajo su mando, contestó: "Y él se retiró antes que viniera. Él se retiró, yo no lo hice y a Emil tampoco", dijo.

¿Le gustaría contar con ellos?, se le consultó y fue claro: "Por algo se retiraron. A mí me gustaría tenerte a vos (a un periodista), pero no estás. Ellos son como mis hijos. Me han dado tanto a alegría a mí, que solo tengo palabras de agradecimiento, pero todo tiene su final".

A Diego Reyes lo descartó casi totalmente: "Solo está entrenando. Yo contaría con él, pero tiene otras posibilidades y Diego es un gran jugador, si tiene posibilidades económicas de mejorar, tiene que hacerlo".

Finalizó con un consejo para los jugadores. "Siempre les digo a los futbolistas que después de jugar, hay 50 años de vida y tienen que juntar algún pesito".