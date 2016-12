La portería del Olimpia no tendrá más alternancia tras la salida de Valladares

El retiro de la canchas de Noel Valladares marca una nueva historia en el marco del Olimpia. La alternancia llegó a su fin y Donis Escober es el heredero y único dueño de ese puesto.

En el campamento de los merengues existe tres porteros más que sueñan con ocupar el puesto que deja Valladares, ellos son: Edrick Menjívar, Gerson Argueta y Daniel Rojas.

“Esto es un proyecto de hace muchos años y que se ha venido trabajando siempre pensando que iba suceder este día que uno de los porteros grandes se iba a retirar y ahora queda la oportunidad para que uno de los muchachos jóvenes demuestre que tiene la capacidad para defender el arco del Olimpia”, explicó Marcelo Scalessie, preparador de porteros de Olimpia.

A pesar que la última palabra la tiene el técnico Héctor Vargas, desde el punto del preparador de porteros, la alternancia en el marco del Olimpia llegó a su final. "Eso lo va decidir el profe (Héctor Vargas) y yo creo que se va terminar la alternancia porque en este caso Donis Escober será el titular”, aseguró.

Para Marcelo Scalessie, los otros porteros del Olimpia se han venido preparando para que en su momento puedan tener su oportunidad. “Son muchachos que tienen varios años de estar acá y conocen la presión que hay en el arco del Olimpia. En el caso de Noel y Donis han venido encaminando a los muchachos jóvenes y creo que les va ir bien. Todo depende de ellos y agarrar esta oportunidad que se les está dando, porque en muchos años no se da”, contó.

Y agregó: “Ellos han estado esperando esta oportunidad, han trabajado muy bien, están muy motivados. Ahora todo depende de resultados”.

Si estos muchachos no aprovechan la oportunidad que se les de en este torneo, no se descarta que en el futuro pueda llegar un guardameta. “En esto del fútbol no se puede garantizar nada, y por eso digo que en el arco del Olimpia hace muchos años que no ha habido una contratación de extranjeros. Entonces todo depende de ellos. En

El caso de Edrick Menjívar caerá en él la responsabilidad y la afición que respalda este equipo”, indica Scalessie. "A nosotros nos sorprendió cuando se dijo que venía este (José Calderón) o el otro (José Mendoza). Yo no puedo garantizar que si no se dan los resultados venga otro de afuera. Este es un equipo que tiene su presión y todo mundo le quiere ganar y Menjívar lo entiende”, concluyó el preparador de porteros del equipo merengue Olimpia.