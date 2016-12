Así es la nueva vida de Carlos Pavón en La Ceiba y al frente del Vida

Carlos Alberto Pavón es uno de los personajes más emblemáticos del país. Su estilo de juego y su carácter lo han hecho protagonista donde quiera que se pare.

Este jueves cumple diez días de radicar en La Ceiba, tras firmar contrato por un año como técnico del Vida, donde lleva una vida muy tranquila y alejado de la polémica.

"Estoy muy tranquilo, apenas tengo una semana de radicar en la ciudad, llego a los entrenamientos, luego regreso al hotel, analizo algunas cosas para mejorar o algo que dejé de hacer. Me levanto a las 8:00 am, desayuno en el hotel, no conozco bien la ciudad pero algunos directivos me están enseñando, aunque no soy de las personas que le gusta andar en la calle, prefiero estar en el hotel", explicó.

Y agregó. "Cuando hacemos doble sesión de entrenamientos la primera parte es del profesor Luis Ayala (Preparador físico), luego hacemos trabajos en espacios reducidos para que los jugadores se suelten, en la tarde trabajamos en lo táctico- técnico para que los jugadores capten mi sistema de juego y la forma como nos vamos a parar en los partidos".

En la mente y retina de los aficionados todavía viven los gratos recuerdos de la "Sombra Voladora" con los goles que anotó en Real España, Valladolid de España, Necaxa y Morelia de México y la Selección de Honduras.

"En las calles la gente se identifica mucho conmigo, me siento muy agradecido con la gente de La Ceiba que me para en las calles para tomarse fotografías o firmar algún autógrafo, eso significa que el trabajo que hice como futbolista fue bueno, tengo el cariño de la gente y eso me pone muy feliz", reiteró.

El ex timonel de Marathón expresó. "Me gusta mucho La Ceiba, la gente es muy alegre, siempre me gustó venir a jugar contra Vida y Victoria, hay un lindo estadio, ahora vamos a tratar de recuperar a los aficionados Cocoteros que se ausentaron del coliseo".

Sobre su plantel, destacó a varios de sus jugadores a los que considera lideres dentro y fuera de la cancha.

"En general hay buenos jugadores en el equipo, me ha llamado mucho la atención Marcelo Espinal, Maycol Montero, Walter Lapresty, Cholby Martínez, Jerry Palacios, Marlon Ramírez y Marcelo Santos, hay material de donde sacar provecho".

En relación a su forma de trabajo manifestó que le gusta entrenar en horas vespertinas. "En lo personal me gusta entrenar por las tardes, porque en la mañana el jugador a veces no descansa bien. Si tuvo una mala noche no descansa bien, si vive lejos tiene que levantarse a las 5:00 am para entrenar, creo que no lo veo conveniente, por eso prefiero la tarde".

PATINA FICHAJE DE BICA

Vida es uno de los equipos con menos recursos económicos en Liga Nacional, a tal extremo que la junta directiva confirmó que no tiene capacidad para contratar al único refuerzo que había solicitado Carlos Pavón. El joven técnico pretendía incorporar al zaguero uruguayo Sergio Bica.

"Lamentablemente se cayó la contratación de Sergio Bica, por los momentos requiero de un central y un delantero, si no llegan a venir me las tendré que jugar por ahora con lo que hay, no hay tiempo para muchas incorporaciones. Además, los refuerzos son muy caros y el tiempo es corto, tienen que venir a jugar y no especular".

Finalmente dijo: "Ahora estamos analizando la situación, en estos días vamos a decidir qué haremos para tener algo concreto la próxima semana. Por los momentos me siento contento con el plantel que tengo, los muchachos están respondiendo bien, tienen ganas de poder triunfar".

LO DIJO:

"Tengo buenos jugadores en la parte defensiva, pero se necesita más experiencia, haremos lo posible para llegar a un acuerdo con ciertas personas con las que tenemos contacto, también estamos evaluando algunos jugadores que llegaron de otros equipos"

"Esta semana ha sido más productiva que la anterior a raíz de las lluvias, el clima ha mejorado, hemos trabajado a doble horario y en muchas cosas en lo táctico y físico, el equipo ha evolucionado bien, los muchachos han asimilado el trabajo".