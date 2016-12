El presidente de Marathón, Orinson Amaya, afirmó, que están muy cerca de anunciar los primeros dos refuerzos de club para el próximo torneo Clausura 2017.



"Por ahí tenemos a dos hablados, pero hasta que no estén firmados no podemos dar nombres. En los próximos días estarían firmando el contrato", afirmó.



Aunque no quiso ofrecer demasiados detalles, si explicó que: "es un delantero y un defensa central, que son las posiciones que el profesor requiere, falta otro atacante".



En cuánto a la situación de Alfredo Mejía y Jairo Puerto, quienes entrenan con el club: "Hemos avanzado bastante, por cuestiones de tiempo no hemos podido firmar el contrato. Alfredo prácticamente ya está y con Jairo no creo que haya ningún problema", dijo.



Diego Reyes cada vez está más lejos del campamento verdolaga: "Creo que Diego ya está prácticamente descartado, él tiene aspiraciones y ofertas en el extranjero".



Apuntó que si el atacante no encuentra oportunidad en el extranjero, obviamente están en disposición de negociar con él, pues desean que se quede.