Real España recibe otra goleada, ahora de la Selección Sub-20 hondureña

La pretemporada para el Real España no ha sido como la esperaba para el entrenador Mauro Reyes que este viernes ha enfrentado a la Selección Sub-20 de Honduras y ha sumado una nueva derrota.

El miércoles fue aplastado 4-1 por el Olimpia y hoy fue la H Sub-20 que le recetó 3-0 en un partido a puerta cerrada que disputaron en la sede de la colonia Luiciana de San Pedro Sula.

El equipo hondureño que dirige Carlos Tábora se prepara para el Premundial Sub-20 que se disputará en marzo en Costa Rica rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en Corea del Sur.

El Real España todavía no ha podido conformar su once titular, pues estos partidos le están sirviendo a Reyes para probar jugadores y descartar los que no le estén rindiendo.

La novedad en el cuadro sampedrano ha sido la integración al plantel del volante argentino Luciano Ursino quien pasó vacaciones de Navidad en su país. Además ya se tiene prácticamente el equipo armado para competir en el Clausura.