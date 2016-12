Marathón cierra el año llevando felicidad a la Casa del Niño

Dar un poco de lo que recibimos es uno de los regalos más significativos que un ser humano puede brindar. Eso hizo parte del Platense y cuerpo técnico de Marathón con los pequeños de la Casa del Niño de las Obras Vicentinas (Osovi).



Los niños cantaron alabanzas al ritmo del kinesiólogo del Monstruo, Maní Suazo, y tuvieron tiempo para charlar con el DT Manuel Keosseián y los emblemáticos Mario Berríos y Alfredo Mejía.



"Estoy muy contento de estar aquí compartiendo y viéndolos, felicitó a quien hace lo posible por darle su lugar a los niños; en el futuro hay cosas muy buenas que van a venir por acá", manifestó con emotividad Keosseián, el estratega más exitoso que ha tenido en su historia el Verde sampedrano.

Nora Urrutia, supervisora de Osovi, expresó por su parte que "les agradecemos, en este tiempo es cuando más sienten ellos; eso de dejar sus hogares dedicarse a ellos es lo más grande que puede hacer una persona, regalarles tiempo".

CONOCE EL NUEVO FICHAJE DEL MARATHÓN

No podía faltar el discurso del capitán esmeralda Mario Berríos, el cual dejó de manifiesto que "la vida es de oportunidades, así como ustedes están ahí así estuvimos nosotros, luchen por sus sueños que asi como nosotros los logramos ustedes los pueden lograr".



La Casa del Niño Osovi que recibió la visita de Marathón se encuentra ubicada en la colonia San Vicente de Paul y tiene más de 12 ayudando a los niños desprotegidos de los barrios colindantes.



Frases verdolagas

"Nos sentimos felices de compartir en la Casa del Niño, es una tremenda labor la que hacen; muchas veces uno desconoce este tipo de lugares".

Rolando Peña, dirigente



"Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes, me satisface compartir con los niños que son una bendición; esperamos que no sea la primera ni la última vez que yo en lo personal esté aquí".

Alfredo Mejía, volante

"Nosotros pasamos por esa misma edad hace mucho tiempo, pónganle de a todo lo que puedan hacer y piensen que en algún momento pueden estar compartiendo con otros niños".

Manu Suazo, kinesiólogo



"Es bonito compartir esto, espero no sea la primera y la última, conozco una amiga aquí y espero estar más seguido viniendo; ojalá que todos los sueños que se propongan los van a cumplir".

Daniel Tejeda, defensa



Datos

*La Casa del Niño de Osovi cuenta con alrededor de 27 infantes del sexo masculino, cuyas edades oscilan entre cinco y 15 años.



*Además de la Casa del Niño, Osovi cuenta con la Casa de la Niña, Casa del Joven, Samaritano (para gente en edad adulta), Asilo de Ancianos y un Centro Básico Vicentino.