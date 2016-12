El brasileño Caue Fernandes, reciente contratación de Marathón se define como uruguayo, país donde ha vivido los últimos 11 años. Llega el martes al país y dice que hizo dupla con Sergio Esteban Bica en el futbol charrúa.

Nacido en Brasil pero con un acento uruguayo inigualable, Fernandes, dice que es un zaguero con temple y no da pelotas por perdida. Firmará por dos torneos y Manolo le pidió que le apoyara con su experiencia. Tiene 28 años.

¿Cómo se da tu llegada al Marathón?

Fue el profesor Manuel Keosseián que me pidió para que llegara al Marathón y pues tuve de compañero en el Nacional de acá de Uruguay a José David Velásquez que juega para la Selección de Honduras y compartimos vestuario. Me habló mucho de los equipos de Honduras y de Marathón que es un equipo grande con una afición muy grande y estoy contento de llegar esperando que las cosas salgan bastante bien.

¿Te costó mucho negociar tu pase al Monstruo?

Hace unos días que estamos hablando, yo estuve de vacaciones con mi familia en Brasil por un tema de satélite, de señal no pude hablar muy bien con el profe Keosseián, pero esta semana dialogamos, hablé también con Rolin Peña y hace una semana negociamos y se dio el arreglo. Ahora la próxima semana me presento a Honduras.

Ver: RUMORES Y FICHAJES DE LA LIGA NACIONAL

¿Por cuánto tiempo firmarás con Marathón?

Voy por 10 meses, una temporada completa porque tengo entendido que el campeonato inicia la semana que viene y termina en noviembre. Son dos torneos como acá en Uruguay que es apertura y Clausura.

¿Cuáles son tus características como defensa central?

Más que nada por la gente que me conoce soy una persona con un temple fuerte dentro de la cancha y no doy una pelota por perdida, me gusta tener buen juego aéreo y una marca agresiva de que hay que jugar con el balón en el piso y allí me animo bastante. Para resumir las características mías son buen juego aéreo y recio en la marca.

¿Conoces a los zagueros urguayos como Sergio Bica y Luis Maldonado que los tuvo Keosseián en Marathón hace dos años?

Sí, sí. Al "Toco" Maldonado lo conozco, nos enfrentamos en algunos partidos, a Sergio Bica lo tuve como compañero en Juventud Las Piedras hace algunos años.

Esto te da una pauta de que te puede ir bien en el fútbol de Honduras porque a ellos no les fue mal aquí.

Sí, conozco, no mucho, pero por ahora estoy viendo, analizando, leyendo algunas cosas, pero espero llegar y adaptarme, ir conociendo el fútbol.

¿Te consideras más uruguayo que brasileño?

Tengo recidencia uruguaya, nací en Brasil pero llevo 11 años viviendo en Uruguay y la verdad que me considero 50 y 50 digamos.

¿Qué has visto por ahora del fútbol de Honduras?

He visto y es muy parecido al fútbol de Uruguay, muy recio, es un fútbol duro, difícil y de mucha competencia, pero hay que adaptarse y lo importante era llegar, ahora a trabajar a lo que será el futbol hondureño.

¿Qué te pidió en sí, específicamente Manolo?

Manolo me pidió lo mismo que he venido haciendo en los clubes: Seriedad en el momento de jugar, tratar de ayudar a los más jóvenes con la experiencia que tengo, ir hablando dentro de la cancha e indicarle a los compañeros lo que tienen que hacer dentro de la cancha.

¿Sabes que como extranjero se te exigirá más por ecima de los nacionales?

Sí, pero eso pasa en todos lados y no solo en Honduras. Cada vez que uno sale al extranjero hay un poco más de esa bronca, no se si decirlo bronca, pero se que no se le da a veces más importancia al jugador del país. Se que en Honduras hay muy buenos jugadores, pero yo llego con mi humildad a ganarme el cariño de mis jugadores y si Dios quiere festejar un título.

¿Sos defensa goleador?

Bueno jajaja. De pocos goles, pero trataré, no prometo, primero hacer mi trabajo de la mejor manera y si vienen goles bienvenido sean.

¿Futbolísticamente sos una mezcla de garra uruguaya con clase brasileña para jugar?

Te digo que me defino como un defensa con la garra uruguaya, como los zagueros con garra. No te diría que soy un defensa con la calidad de David Luiz que es brasilero porque no las tengo, pero sí con la garra uruguaya de vencer, de luchar cada pelota.