"Ojalá las puertas siempre estén abiertas en Honduras": Domingo Zalazar

Domingo Omar Zalazar es un nombre que se quedó bien grabado en la memoria de los aficionados hondureños en esta temporada, principalmente a los aficionados de Real España y acabó siendo el máximo goleador del torneo.

El atacante argentino no se va del país sin demostrar el afecto que le tiene pese a haber estado apenas seis meses en el conjunto aurinegro. Ahora está comenzando su aventura con histórico equipo Atlante de México donde buscará ascender a la Liga MX.

¿Cómo ha tomado esta experiencia?

Me han recibido de la mejor manera. Contento de estar aquí, un nuevo desafío para mi carrera después del paso por Real España que fue en lo personal bastante bueno. Ya comencé a entrenar y viajamos a un amistoso a Mérida, así que integrándome y conociendo a mis compañeros.



¿Qué le dejó el fútbol hondureño?

Yo creo que fue un buen pasar. He conocido grandes personas y buenos futbolistas, el cuerpo técnico , la dirigencia. La verdad que le tengo cariño al fútbol hondureño, me trataron bien y ojalá las puertas siempre estén abiertas para volver.



Goles son amores y se fue como un goleador a un equipo histórico en México...

Sí, la verdad que salieron los goles en Honduras. Empecé a trabajar aquí para seguir manteniendo el rendimiento. Ojalá lo pueda hacer con el Atlante, que es un club que se merece en primera división.



Atlante es un equipo con mucha historia en México. ¿Es una presión?

Es un club que todos conocemos que tiene historia. Ha venido jugando final-semifinal-final en año y medio así que llego a un gran equipo.



¿Cuál es la mejor enseñanza que le quedó del futbol de Honduras?

Es un fútbol competitivo, de mucha fuerza, muy físico. Tengo buena experiencia de haber conocido grandes futbolistas. Me llevo en el corazón eso y lo más lindo creo que fue salir goleador, fue la primera vez que me tocó ser el máximo artillero en una liga.



El gran desafío en el Atlante es el anhelado ascenso...

Sí, es un objetivo que se ha trazado el club y ojalá que pueda ayudar con mi esfuerzo para poder lograrlo.

Después de tu gran temporada. ¿Tuvo muchas ofertas?

Sí, gracias a Dios salieron en Grecia, Guatemala y en Honduras, incluso en el fútbol de la India. Pero bueno, creo que he tomado la mejor decisión y por eso estoy aquí y espero aprovechar la oportunidad.



La afición de Real España quedó con un buen sabor de boca...

Sí. La hinchada me dio su cariño y la verdad que los llevo en el corazón. Ojalá y podamos seguir en contacto con ellos y mis compañeros. Uno aparte del fútbol, se encariña cuando lo tratan bien.



¿Te gustaría en algún momento volver a Honduras?

Sí, claro que sí porque me he sentido cómo allí y sería bonito en algún momento regresar.

DATO

15

Goles marcó Domingo Omar Zalazar en Honduras con el Real España. 14 en el torneo de liga y uno en la Copa Presidente.