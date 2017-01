Ronda Rousey da sus primeras declaraciones luego de caer ante Amanda Nunes

Haber perdido para Ronda Rousey fue muy doloroso, Amanda Nunes solo le bastaron 48 segundos para superar a la estounidense.



Luego de ese revés Ronda se atrevió a hablar y sus palabras fueron claras, el futuro de ella en UFC todavía no es seguro.



“Me gustaría agradecer a todos mis fans quien han estado conmigo, no solamente en los mejores momentos sino también en los difíciles. Sus palabras para mí son de mucho cariño y apoyo” inició diciendo.



“Regresé no solo para pelear, ganar, era mi foco principal desde el año pasado. A veces, cuando tú estás preparada y das todo tienes que buscar eso de la mayor forma posible. No importa como lo planeaste. Tengo orgullo en ver cómo la división femenina se encuentra actualmente en UFC y también de todas las otras mujeres que han hecho parte de esto posible, incluyendo Amanda”.



El futuro de Ronda Rousey en la UFC en incierto: “Necesito tiempo para reflexionar y pensar sobre el futuro. Gracias por creer en mí y también entenderme”.