Edrick Menjívar, el heredero de Noel Valladares, listo para jugar con Olimpia

El retiro de Noel Valladares en la portería del Olimpia provocó que el tercer portero del equipo, Edrick Menjívar tome su lugar y comience a escribir su propia historia en la Liga Nacional.

“Es una oportunidad que Dios me ha abierto, sabemos todo lo que representó Noel para el equipo y para el país. Era nuestro capitán y ahora se va y ahora le toca uno ocupar su puesto”, nos comienza el arquero de 23 años.

El oriundo de Roatán no olvida que su debut en Primera División fue ante Motagua, situación que nunca se imaginó sucedería en un primer partido.

“Nunca me imaginé que mi primer partido iba a ser un clásico, pero así son las cosas, ese es un premio de Dios al esfuerzo”, cuenta el guardameta Edrick Menjívar.

El joven portero participaba en el Arsenal de Roatán, pero buscando un mejor futuro, se vino a Tegucigalpa y se le abrieron las puertas en los dos equipos capitalinos, pero se decidió por Olimpia.

“Yo jugaba en el Arsenal y de allá me trajo el profesor Óscar "Cocli" Salgado, recuerdo que venía a ser una prueba al Motagua, pero él me llamó que viniera tres días al equipo, vine, luego me fui al Motagua, pero me gustó más aquí en el Olimpia”.

NO MIRABA PARTIDOS DE LIGA NACIONAL

Desde su juventud soñaba con jugar bajo los tres postes, pero su admiración nunca estuvo en guardameta hondureño, no porque no quisiera, sino porque en Roatán se miraba más televisión internacional.

“En Roatán el fútbol hondureño casi no se ve y yo siempre al portero que he admirado es a Dida de la selección de Brasil”, confiesa.

Pero desde que está en el Olimpia, Edrick Menjívar asegura que ahora admira Noel Valladares y Donis Escober, de quienes ha sacado mucho aprendizaje. “Los admiro a los dos, ellos tienen cosas que hay que sacarle provecho y mejorarlo”.

Ahora espera poder seguir teniendo la confianza del técnico Héctor Vargas y de esa manera tener participación con el equipo. “El profe sabe cómo trabajo día a día, lo que uno quiere lograr en el equipo y demostrar que estoy para competir. Yo llevo bastante tiempo aquí en el Olimpia y estoy acostumbrado a la presión”.

El ahora segundo portero considera que en un futuro muy próximo su deseo es poder ser el portero titular del Olimpia. “Uno trabaja para ser titular y yo no soy la excepción”, concluyó.