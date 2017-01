Después de conquistar la copa 14 los jugadores Motagua tuvieron vacaciones de Navidad y Fin de Año en familia. Uno de los futbolistas que lo vivió a lo grande fue el lateral derecho Wilmer Crisanto.

“Comí nacatamales, mi vieja los hace muy especiales, ricos y los alcancé, pero sin abuso, ya que eso te hace embombarte, jajaja”, cuenta, entre risas. Uno de los problemas que sufre el jugador es la lucha con su peso, pero asegura que a pesar de todos los platillos que le preparó su madre supo cuidarse.

“Tengo tendencia a engordar y hay que manejarlo de la mejor manera, no voy a mentir, probé de todo lo que hizo mi mamá”, Y agrega: “Me hizo unos tamales, mi gallinita horneada que es lo que más me gusta y disfruté también los mariscos”.

A pesar de las buenas condiciones futbolísticas que posee Wilmer Crisanto, el tema de su peso le ha generado problemas a tal grado que le ha costado no ser llamado a la Selección. “Yo mismo me descuidé en un momento, sigo trabajando en eso. Estoy más que tranquilo y estoy seguro que las cosas se van a dar poco a poco. Pronto volveré”, dice.

“Pueda que sí sea eso lo que me tiene fuera de la Selección Nacional, pero estoy tranquilo y me voy a poner mejor como él (Pinto) quiere y lo más importante es que mi trabajo diga si debo o no estar en una convocatoria”.

SU PESO IDEAL

“Me he mantenido en un peso adecuado, pero soy consciente de debo bajar un poco más". ¿Cuánto es lo que debes pesar?, le consultamos al veloz carrilero de los Azules. “Tengo que pesar 190 libras y estoy pesando 193”, confiesa.

Crisanto es consciente que aumentar libras es más fácil que bajarlas. “Son poco libras de más. Todos los días uno lucha contra eso, pero me he mantenido que es lo más importante”.

El motagüense nos confiesa que una de sus debilidades es comer mucho. “Pero me he manejado bastante en eso de saber cómo comer y las horas en que debo hacerlo que es lo importante. Lo que me ha dificultado es la porción de las comidas, pero le he metido bastante trabajo”, asegura.

TORTILLAS DE MAÍZ, SU DEBILIDAD

Otra de las luchas que tiene el lateral del Motagua son las tortillas de maíz. “Hasta lo profesores se sorprenden porque trabajo muy fuerte y el corazón lo tengo fuerte, pero sé que tengo que trabajar. La tortilla de harina la he eliminado aquí, pero tortillas de maíz me como tres o cuatro y a mi cuerpo le cae mal porque la tendencia a engordar es mucha”.