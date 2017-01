"En mi maleta voy a llevar todas mis ilusiones, que mis sueños vayan en ella, todos mis compromisos también porque me voy a ir pero no quiero regresar sin triunfar en la MLS", fueron las primeras palabras del delantero Romell Quioto, quien alista maletas para viajar a Estados Unidos.



Y agregó. "Estoy haciendo unos trabajos específicos que me enviaron los preparadores físicos de Houston Dynamo a través del profesor Wilmer Cabrera para ponerlos en marcha acá, son trabajos aeróbicos y gimnasio, ellos me dieron permiso de entrenar con el Vida pero sin hacer colectivos para evitar riesgos de lesiones".



Con muchas ilusiones y con la idea de conquistar Estados Unidos viajará Quioto el próximo 21 de enero para integrarse a los trabajos de pretemporada del equipo Houston Dynamo de la MLS, donde estampó su respectiva rúbrica por dos años.





"Voy a llegar en plenas condiciones físicas al Houston Dynamo porque me estoy preparando, además no soy un jugador con tendencia a engordar, me recupero rápidamente en el aspecto físico, lo importante es que voy a viajar el 21 de enero para integrarme al equipo", reiteró.



El ex atacante del Vida y Olimpia reveló que no siente ansias por el viaje a tierras del Tío Sam. "No estoy ansioso, estoy muy tranquilo, lo importante era firmar el contrato y eso ya está definido, ahora sólo me queda tener mucha tranquilidad para viajar, gracias a Dios firmé por dos años, pero si deciden renovar el contrato estaré disponible porque no tengo compromiso con ningún otro equipo que no sea al Dynamo"



Legión de hondureños



Quioto estará en familia con su nuevo equipo tomando en consideración que será compañeros de sus compatriotas Oscar Boniek García, José Escalante y Alberth Elis.

"Conozco bien el equipo, he visto las canchas, incluso ya he estado en el estadio. Hablo mucho con Oscar Boniek, siempre me decía que le gustaría verme en el equipo y ahora ya es un hecho, vamos a defende al Houston cuatro hondureños, esperamos que las cosas nos salgan bien", enfatizó.



"Voy a alternar con Alberth Elis, el profesor Wilmer Cabrera nos ha venido siguiendo en los equipos y selecciones, sabe que puedo jugar por la izquierda, por la derecha y el centro, creo que les puedo rendir mucho, ojalá con la dupla que formemos con Elis podamos sacar al equipo adelante".



Para el orgullo de Río esteban Colón esta es la oportunidad que estaba esperando. "Creo que todo futbolista trabaja para tener una mejor vida, para ayudar a su familia, creo que mis sueños se están cumpliendo aunque esto apenas es el comienzo porque quiero regresar al pais sólo para vacacionar, el objetivo es triunfar en la MLS"



Pensó en retirarse



Quioto de 25 años de edad afirma que al inicio de su carrera pensó en retirarse porque Vida le adeudaba tres meses de salario, incluso en varias ocasiones se fue a la cama sin tomar sus alimentos producto de la crisis que históricamente arrastra el equipo más popular de La Ceiba



"Nunca imaginé que algún día volvería al extranjero porque cuando comencé mi carrera con el Vida muchas veces pensé en irme para mi casa porque aquí sufría mucho, a veces no cobrábamos durante tres meses, muchas veces me acostaba sin comer, era difícil estar acá", recordó.





"Gracias a Dios que me dio la fortaleza y paciencia para seguir adelante, ahora las cosas han mejorado. Al inicio fue complicado, es algo que no se lo deseo a ningún futbolista por eso valoro las cosas porque nadie me las ha regalado, le agradezco a Dios porque me dio fuerzas para salir adelante", concluyó.



FRASES



"El fútbol es de sacrificio, es de rendimiento y trabajo dia a día a los jovenes los motivo a que se esfuercen para salir adelante y mejorar en su carrera.

"Mi mejor amigo en el fútbol es Bryan Beckeles cuando comencé mi carrera me ayudó muchísimo por eso es un gran amigo que siempre lo voy a tener cerca de mi vida".



"A los 21 años jugué en Polonia (Wisla) pero ahora tengo mayor madurez y experiencia con 25 años de edad. Creo que es rentable ser futbolista porque es una profesión, por eso me molesta cuando algunas personas dicen que somos vagos, somos los que llevamos alegrías al pueblo con los equipos y selecciones"



"Cuando necesito un consejo se lo pido a mi mamá (Hortensio Robinson) porque es la que siempre ha estado conmigo desde el inicio de mi carrera".



"Voy a viajar con mi esposa y mi hija, solo nos faltan algunos detalles para arreglar todo" finalizó.