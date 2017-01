El blog de Salvador Nasralla: Nuestros futbolistas deben aspirar a jugar en México

DIEZ

Este nuevo año marcará drásticos cambios en el fútbol mundial y nuestro reto como país futbolero debe ser no salir de ese ámbito en el que nos hemos mantenido inmersos gracias a la participación de Honduras en los últimos dos mundiales adultos y en los tres pasados Juegos Olímpicos.

Hace 10 años Honduras exportaba futbolistas a China mientras ese país tenía una liga incipiente. Desde 2015 el gobierno de China intenta que el fútbol sea una parte importante del producto interno bruto de ese país pese a que su materia prima, osea su producción de jugadores talentosos es escasa.

El gobierno chino es dueño del 13% del Manchester City de Inglaterra que dirige Pep Guardiola, mientras varias empresas también compraron acciones de los principales equipos del mundo, por ejemplo el Grupo Wanda se hizo de la quinta parte del Atlético de Madrid de España, cuyo nuevo estadio llevará el nombre de ese grupo económico; Rastar Group compró todo el Espanyol de Barcelona, Grupo Desport es dueño absoluto del Granada.

Estas empresas chinas venden productos populares de diferente naturaleza que aprovechan para mercadear en las transmisiones de televisión que se hacen en China y en el mundo entero de los campeonatos de España, Inglaterra, Alemania e Italia, países en los que también han realizado compras de clubes.

Todo apunta a que China mejorará la idea que tuvo Estados Unidos con su liga MLS, la cual terminó contratando jugadores veteranos que estaban en el ocaso de sus carreras.

En cambio ellos han adquirido a futbolistas titulares de las mejores selecciones del mundo actual, por ejemplo el Shanghai SIPG compró a los brasileños Oscar al Chelsea en 74 millones de dólares, a Hulk del Zenit de Rusia en 58 millones y a Elkeson del Botafogo.

Nuestro conocido Shanghai Shenhua le pagará en salario a Carlos Tévez 80 millones de dólares por dos temporadas, mientras en el Guangzhou jugarán ahora el colombiano Jackson Martínez y el brasileño Paulinho.

Hace unos meses el técnico de la selección nacional Jorge Luis Pinto declaró que despreció un millonario contrato para ir a dirigir a un equipo chino, los que no despreciaron esas ofertas fueron el portugués Andrés Villas-Boas ex del Chelsea y del Zenit, quien desde noviembre dirige al Shanghai SIPG, el brasileño Luis Felipe Scolari quién gana más de 6 millones de dólares al año por dirigir al Guangzhou, mi excompañero de la Universidad Católica De Santiago ,el ingeniero Manuel Pellegrini quien saltó del Mánchester City al Hebei Fortune de la nueva super liga china , el ex seleccionado alemán Felix Magath que dirigió al Bayern y ahora lo hace en el Shandong Luneng.

Alberth Elis, el último hondureño en jugar en la primera división de México, su experiencia duró menos de seis meses.

En Concacaf, México está haciendo algo parecido colocándose como una estación intermedia a la que aspiran los mejores jugadores de América antes de ser contratados por los equipos más adinerados del mundo.

Por lo tanto nuestros jugadores deben aspirar a jugar en México y el gobierno hondureño debería invertir en escuelas de fútbol para aprovechar la inmensa cantidad de potenciales futbolistas con talento que aquí nacen.

Como parte de la promoción de sus productos a estas empresas chinas les conviene por ejemplo que jugadores mexicanos, estadounidenses, brasileños y argentinos, que tienen bastantes consumidores, jueguen en las 5 mejores ligas del mundo porque los aficionados de sus países están interesados en ver los partidos de liga igual que acontecía con nosotros cuando David Suazo jugaba en el Inter de Milán.

Lo malo es que nuestro mercado de consumo es muy pequeño y no le interesará mucho a los chinos.