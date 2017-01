Diego Vázquez dirigió su primer entrenamiento del 2017 con Motagua. Después de pasar unos días en Argentina viendo a su familia, el estratega se reunió con el grupo que viene dirigiendo desde hace siete campeonatos.

Algo curioso es que el DT llegó al entrenamiento con la camisa de campeón de 2016, la misma que se pusieron los jugadores en Puerto Cortés al momento de levantar la copa. "Me la puse porque no había tenido la oportunidad de usarla, me la quería poner una vez", dijo La Barbie quien agregó que "es imprudente hablar del bicampeonato vamos escalón a escalón pensando en ganar el primer partido".

Vazquez se reunió con los jugadores y habló con ellos durante cinco minutos, después comenzaron los entrenamientos. "Fue más que todo para desearles felices fiestas. Volvimos a poner las reglas al grupo, ellos ya las conocen pero siempre es bueno reforzarlas", dijo el entrenador.

"Volvemos a tomar el compromiso como equipo grande. El jugador tiene que saber que nadie es estrella ni tiene el puesto ganado. Todos tienen que pelear por un puesto. Empezamos a trabajar con una nueva ilusión de tener éxito, el fútbol tiene un vértigo muy rápido y hay que adaptarse a ello".

Sobre la posibilidad de reprogramar el partido contra Platense correspondiente a la primera fecha del campeonato, el estrageta comentó: "Yo recién llegué de Argentina, no me he reunido con los dirigentes pero cuando hable con ellos tomaremos una decisión. Si está la posibilidad de suspender la fecha lo haremos".

"No me reúno con nadie, imagino que en las próximas horas vamos a definir el tema todo depende del presupuesto. Hasta que hable con los directivos y sepamos la situación económica tomaremos decisiones. No les puedo decir nada, yo lo tengo en la cabeza pero primero hablaré con la junta directiva".

Vazquez admite que no anduvo observando a ningún arquero en Argentina "no lo vi en ningún lado porque todavía no tenemos nada definido".

Eddie Hernández no ha llegado ni un día a la pretemporada de Motagua y en este momento se encuentra concentrado con la Selección Nacional. Sobre la situación del Cañonero, La Barbie se refirió. "Sé que está con la Selección pero él es de Motagua".

Existe posibilidad de que jugadores como Foslyn Grant, Joshua Nieto y Arnold Meléndez sean prestados a otros clubes para que jueguen más minutos ya que en Motagua es complicado que participen. Sin dar nombres, Diego comentó que "Vamos a ver quiénes están disponibles y cuales son requeridos por otros clubes pero sí puede ser una posibilidad".

Diego por el momento no sueña con el Bicampeonato, no se desespera porque el torneo ni siquiera ha comenzado. "Insisto, lo úncio con lo que soñamos es ganar el próximo partido, te cambio el paso a paso por escalón por escalón".

DATO: Hoy no se presentaron a los entrenamientos Eddie Hernández, Rubilio Castillo, Félix Crisanto, Henry Figueroa y Erick Andino porque se encuentran en la Selección Nacional.