Donis Escober, guardamenta del Olimpia y de la Selección Nacional está viviendo la etapa más feliz de su carrera y ahora ha tomado titularidad en la Bicolor, de la misma manera en el conjunto merengue, donde su sueño es lograr muchos títulos más y concluir su carrera en el club donde ha escrito toda su historia.

Se viene un nuevo campeonato, ¿Buscas un nuevo campeonato?

Siempre es la mentalidad en el equipo, nuestro objetivo es buscar títulos. Desgraciadamente ahorita venimos de un torneo que se miraba que había sido excelente en las vueltas, pero nos equivocamos en los partidos más importantes, pero lo lindo del fútbol es que ya estamos otra vez a la puertas de un nuevo torneo.

¿Qué tanto les dolió perder de esa manera?

La verdad dolió. Fueron 18 partidos de mucho sacrificio en las vueltas, se había hecho un gran torneo con muchos puntos y al final en dos partidos se botó el trabajo, pero esto del fútbol así es y lo que queda es continuar.

¿Es cierto que dolió más porque quería despedir a Noel con un título?

Si, es lamentable. Hubiera sido lindo despedirlo con una campeonato, creo que es lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista de retirarse con una campeonato; más él con todo lo que le ha dado al Olimpia y fútbol hondureño. Hubiera sido lindo dedicárselo a él, ya que era un jugador que se entregaba a la institución. Se que se fue triste por eso.

¿Qué fue lo último que hablaste con Noel?

Nos agarró por sorpresa, ya que no estamos al cien por ciento seguros, pero si confiábamos en el equipo que teníamos y que íbamos a pasar a la final. Por ahí no hubo una despedida diferente. En el camerino me pude despedir de él y le deseé lo mejor de los éxitos en su nueva etapa de su vida, ya que fue un gran compañero, amigo y siempre lo voy a desea lo mejor a él y su familia.

¿Fue Noel tu mejor amigo en el equipo?

Te podría decir que si. Creo que él y (Reynaldo) Tilguath son los mejores compañeros que he tenido y he convivido por la trayectoria que estuvimos juntos.

¿Te consideras el líder por el tiempo que llevas en el equipo?

Sí. Soy uno de ellos, pero también está Fabio de Souza, Carlos Will Mejía, Roger Rojas, Luis Garrido, Israel Fonseca que son jugadores de mayor trayectoria y el que mayor tiempo tiene de estar en la institución es mi persona. Pero lo que me toca es disfrutar cada momento, ya que estoy en un equipo que merece mucho respeto y el liderazgo debe de ser grande porque así lo exige la directiva y la afición.

¿Cuántos años más te vez en la meta del Olimpia?

Quisiera unos 10 años más, pero esto se termina. No pienso en el retiro, pero lo que si deseo es retirarme en el Olimpia, eso es lo que sueño. Ojalá los directivos o el técnico que esté me den esa oportunidad de terminar en el equipo más grande.

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

¿En el inicio del torneo no estarás por el tema de la Copa Uncaf?

Si, ahora tengo que ir a trabajar allá. Este que pasó si no hubiera sido por el campeonato que pedimos al final hubiera sido un excelente año, ya que jugué la eliminatoria, se clasificó a la siguiente ronda. Estoy en un momento que lo soñé, siempre quise tener participación en la Selección y ahora se me están dando gracias a Dios. Viene un año muy difícil, donde el equipo va exigir campeonato y la Selección está con esa posibilidad de clasificar a otro Mundial, pero gracias a Dios esperamos tener salud para afrontar esos retos.

Ver: CALENDARIO DE LA COPA CENTROAMERICANA

¿Este nuevo año tu primer reto es quedar campeón de la Uncaf?

Si, primero está eso, ya hablamos con el profesor (Pinto) él fue claro en eso y el objetivo es prepararse para ir a pelear ese título allá. Ojalá las cosas nos salgan bien y sería algo maravilloso empezar enero quedando campeones.

¿Cómo vez el formato de la Copa Uncaf?

Se mira un poco más difícil, pero es bueno, más competitivo uno contra todos y los partidos serán más bravos, ya que los tenes que enfrentar a todos. La verdad a mi me gusta ese esquema, ojalá lo podamos aprovechar y empezar de buena forma.

¿Y en la eliminatoria crees que se puede lograr la clasificación?

Si, tenemos un gran entrenador, hemos trabajado muy bien, una gran afición y un equipo que ha luchado por alcanzar ese objetivo. Todo está en nosotros y el trabajo que podamos hacer cada día, tenemos la confianza que podemos clasificar.

Si se confirma el castigo del Olímpico, ¿Escoges el Nacional o el Morazán?

No sé. El ambiente de San Pedro Sula siempre es bueno, pero creo que en el Morazán sería menos gente y eso pesa un poco, ya eso lo decidirá la parte administrativa y nosotros debemos de prepararnos a donde nos lleven.