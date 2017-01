Juan Rosa Lagos jamás se imaginó que el pasado 8 de septiembre la vida le cambiaría. El ex futbolista de equipos como la Universidad, Real Maya e Hispano salía de la escuela de su pequeña hija cuando un grupo de policías lo capturó. El ex mediocampista fue acusado de tocar a una niña de 4 años, pero hoy él nos cuenta su verdad.

Juan, me acuerdo que cuando te veía jugar en el terreno de juego eras de esos típicos contenciones que prácticamente ya están en peligro de extinción, aquellos que siempre iban a todo, no daban una pelota por perdida.

Creo que lo aprendí de jugadores extraordinarios como el Flaco Hernández a quien yo lo considero mi mentor en esa posición y también me fijaba en el “Güicho” Fúnez, pero con el Flaco viví momentos extraordinarios en lo que fue el Real Maya.

Pero al final eso casi no te valió como para ser pretendido o lograr fichar para un equipo de los grandes en el país.

Se mencionó la posibilidad de ir a Olimpia pero fueron rumores nada mas, al final no se concretó. También con Motagua cuando tuve la bendición de anotarles un gol que los eliminó de una liguilla en el 2001 y el profesor “Cocli” Salgado me había dicho que había una posibilidad para poder llegar al equipo pero no se concretó.

¿Extrañas aquel equipo que jugaba bien, aquel equipo aguerrido de la Universidad que siempre le hacía grandes partidos a todos los clubes que venían a Tegucigalpa?

Con la U logramos conformar un equipo único y peculiar, porque como nos acostumbramos a jugar siempre de visita donde íbamos, entonces no nos hacía daño que la afición siempre estuviera en contra de nosotros y no hacíamos caso a eso, por eso nos soltábamos a jugar.

Te considero una persona extraordinaria, ¿cómo lograste combinar tu vida de futbolista profesional con tu vida de estudiante universitario?

Las cosas cristianas siempre cambian a las personas, tuve la oportunidad y la experiencia de que siempre, como no clasificábamos la mayoría de veces a las liguillas, todo lo que había ahorrado durante el torneo, lo gastaba en el descanso, entonces como que Dios me iluminó y me dijo; “Juan, vos no vas vivir del fútbol, tenés que prepararte, estudiar”. Y seguí estudiando, ya tenía mi diversificado, había salido de Bachiller en Ciencias y Letras del Instituto Central y por ende seguí estudiando y gracias a Dios ahora vivo de lo que yo estudié.

El exjugador Juan Rosa Lagos es abogado. Jugó en el Universidad en los años 90.

¿En qué lo gastabas?

Le ayudé siempre a mi madre, a mi hermana mayor en cuanto a la manutención de los hijos que ella tenía y a mi mamá, lógicamente no la podía dejar por fuera, entonces terminaba prácticamente sin dinero al comienzo de las pretemporadas.

¿Cuántas carreras lograste estudiar en el nivel superior?

Me faltaron ocho clases para graduarme de Lenguas Extranjeras y tengo la abogacía.

¿Vas a culminar la licenciatura en lenguas extranjeras?

Está más difícil, creo que voy a esperar, me gustaría más sacar alguna maestría, eso te ayuda de una mejor manera, porque en lenguas extranjeras es un recomenzar y la maestría con respecto a la abogacía, la miro más fácil, más accesible, pero bueno, tenía planes, más que todo del notariado, pero tú sabes la situación en la que he estado, que ha sido difícil para mí.

Vayamos a esa situación que recién me mencionaste. ¿Qué situación es la que has vivido Juan?

La verdad es que ha sido una pesadilla, me denunciaron el 8 de septiembre, me capturaron por el delito de actos de lujuria agravados porque es una menor de edad, pero ni siquiera conozco a la niña por quien se me implica, es o fue compañera de mi hija en la escuela, pero no la he visto y a mí me sorprendió más. Ha sido uno de los días más duros y difíciles de mi vida.

¿Cómo es posible que te van a detener, te van a esposar, yo te vi esposado, Juan, por una situación en donde alegas que no conoces a la persona por la que te involucran?

Los investigadores de la DPI me hicieron un seguimiento. La denuncia era del 1 de septiembre, la primera vez que yo entré al colegio a dejar a mi hija a la escuela fue un 10 de febrero y hasta ese día, 8 de septiembre fue que me agarraron. Yo entraba normalmente entre las 7 y 7:15 de la mañana y me tardaba tres minutos por mucho en llevarla al aula, los cual está consignado por un perito del Ministerio Público porque pidieron el vaciado de las cámaras y por eso se me llevó a juicio, que ha sido algo duro.

¿Pero qué es lo que alegan, porque aquí se habla de un juicio, se habla de una lujuria, pero en sí en qué consiste la denuncia?

El delito de actos de lujuria consiste en tocarle la partes íntimas, en este caso a la menor no la conozco, no la he visto hasta el sol de hoy Limber, no la he visto físicamente. La conocí en Whatsapp porque uno de los padres abrió un grupo desde febrero para que nosotros los padres de familia nos pudiéramos comunicar por cualquier motivo y situación, allí pusieron en la celebración del 20 de julio, Día del Indio Lempira, la foto de todos los compañeritos de mi hija, incluyendo a la niña, hasta allí la conocí, solamente por esa foto.

¿Hiciste algún comentario por Whatsapp sobre la niña refiriéndote a algo?

No, para nada, aparte de eso, a la niña la conocí hasta el día de la audiencia inicial, también conocí hasta ese día a la mamá.

¿Quién te demando?

Ella, la mamá de la niña.

¿Adónde estabas ese día que te agarraron?

La mayoría de los periódicos dijeron de que a mí me habían agarrado en los Girasoles, pero a mí me capturan saliendo del colegio de mi hija.

¿Qué andabas haciendo?

Dejando a mi hija, me capturaron como a las 7:05 de la mañana.

¿Fue duro para vos, Juan?

Ha sido duro Limber. Tengo 37 anos de estar en la iglesia, si esta es una prueba de Dios, bienvenida, si es para la gloria y honra de Dios, soy digno de recibirla, pero de algo que no cometí, eso sí te lo puedo asegurar. Nunca hice eso por lo cual se me denunció y te agradezco mas bien, por tu medio, es el primero que me ha permitido decirle a la gente que me conoce y a la que no me conoce. Yo he tenido mis situaciones, pero algo así por lo que se me denunció y se me llevó a juicio, nunca. Ha sido de lo más duro, no he hecho nada de eso.

Este fue el momento cuando fue capturado el exjugado el 8 de septiembre pasado.

¿Lograste hablar con la mamá de la niña?

No, porque en la audiencia de declaración de imputado se me dieron medidas dentro de las cuales yo no podía buscarla, no podía andar en ese momento en los lugares donde ella pernoctaba o transitaba. Lo más ilógico de la situación es que sin conocerla, como yo te repetía, sin conocerla a ella ni a la hija, como podía saber dónde andaban ellas.

¿Cuándo me explicas que un acto de lujuria es cuando le tocás las partes íntimas a una niña y también me estás aclarando que no la conocías, entonces, cómo fue posible que la justicia de Honduras haya tomado esa medida sin haber hecho una investigación previa?

Yo me asusté el día que me agarraron porque realmente cuando llevé a mi hija de aquí de los Girasoles al colegio, no andaba papeles, pensé que era por eso, pero cuando me dicen que es porque tengo una denuncia... Dios mío, dije. Les pregunté por qué y uno de ellos me dijo que era por una menor de aquí y yo extrañado. Mi esposa no me creía, la verdad que he tenido consecuencias extraordinarias que han afectado mi vida.

¿En qué aspecto no creía tu esposa?

Porque tenemos una hija de 4 años y me estaban denunciando por haber tocado a una niña de la misma edad, entonces ella también quiso dudar de mí.

¿Logró tu esposa entrar en ciertas dudas hacia vos?

Pues sí, porque incluso a la muchacha que nos ayuda a cuidar la niña le preguntó si alguna vez yo le había faltado el respeto a ella y gracias a Dios nunca.

¿Vio tu hija cuando ibas esposado?

Gracias a Dios no, ya estaba en su salón de estudio.

¿Qué te vino en mente cuando tu esposa empezó a dudar?

No, la duda ella me la comentó después, pero gracias a Dios mi matrimonio sigue estable, porque realmente ella cree en mi postura, en lo que Dios me ha permitido ser. No he sido perfecto, pero algo así jamás mi hermano y lo puedo jurar ante Dios y lo más sagrado que tengo que es mi hija, no hice nada.

¿Sentís que te señalan cuando vas por la calle?

Todavía padezco de insomnio, en los primeros 20 días de esta situación, miraba a un policía y pensaba que me venía a agarrar”.

¿Te parece que si no hubieses sido un exfutbolista y ahora abogado, esto se hubiera ido para lejos?

La verdad no te sabría decir, lo único es que yo siempre voy a meter a Dios en todo lo que hago y yo creo que esto es más que todo una prueba, una prueba de la vivencia que podemos tener todos los seres humanos. Salieron en varios periódicos todo lo que yo supuestamente hice, me dijeron que era un aberrado sexual, un lujurioso, un violador.

¿Pasó alguna vez por la mente tener alguna fantasía sexual, alguna locura sexual con una niña?

No, no Limber, yo he sido formado cristianamente con pastores que realmente predican la palabra y no solo en la iglesia. Jamás, jamás, una niña, eso es sagrado para mí, igual que un niño, crié a mis dos hermanos menores y crié a mis tres sobrinos.

Pero no quiere decir que porque uno sea exageradamente devoto o te capaciten los pastores, pueda quedar libre de tener una locura de esas.

No Limber, te lo puedo asegurar, no. Jamás me ha pasado, tengo a mi hija que es lo más sagrado que tengo, la estoy criando y espero seguirla criando de la mejor manera, dándole un buen ejemplo, no te digo si en el futuro uno pueda fallar o no porque eso solamente Dios lo sabe, pero mientras tenga más fuerte mi espíritu que la carne, vamos a seguir hacia adelante.

¿Después de esto, cómo ha sido la relación con tus vecinos, amistades y con los maestros de la escuela?

Hasta donde yo te puedo decir, he sentido el apoyo. La relación que tengo con mis vecinos y mis compañeros de trabajo, ha sido extraordinaria y la verdad que a pesar de lo que te pueda decir sé que muchos no creen esta situación. Camino con mi frente en alto y lo haré siempre porque Juan no hizo nada.

¿Sabes lo que le hacen a los que entran a la cárcel por lujuria en contra de una niña?

Lo sé, los violan, creo que me hubiera suicidado. Eso era lo más probable que podía pasar, suicidarme, lo había pensado si se hubiera cometido una injusticia.

¿Qué vas a hacer con la persona que ha manchado tu nombre? Lo han puesto entre la basura.

Hemos orado por la familia Salazar Castro, hemos orado por una niña que es un angelito, para mí son angelitos. Créemelo, les deseamos lo mejor y que sea Dios, yo no soy nadie para poder decidir. Dios sabrá qué hace, ellos sabrán también cómo actuaron, pero lo que sí te puedo asegurar es que la niña, certificado por el mismo Ministerio Público, certificaron que la niña estaba intacta, no tenía nada.

¿Qué se te vino a la mente cuando estabas esposado. Sentiste impotencia?

Pensé el tipo de investigación que me habían hecho para poder detenerme y estuve en shock, llorando parte de la mañana. Los investigadores que me detuvieron estaban cumpliendo con un procedimiento que ellos tienen cuando hay una orden de captura, pero sí pensé realmente sobre el tipo de justicia tenemos, realmente en ese momento pensaba, qué va a pasar conmigo, qué va a suceder, si me han agarrado sin tener prueba, qué va a pasar ahora.