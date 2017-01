El escándalo entre Gianinna, ex del Kun Agüero y su actual pareja

Gianinna, hija de Diego Maradona y ex pareja del Kun Agüero, ha protagonizado una intensa pelea a través de redes sociales con Karina "La Princesita", actual pareja del jugador del Manchester City.

Muchos creían que el escándalo que armaron era por el futbolista, pero no fue así, se debió a un rumor que llegó a oídos de Maradona sobre su hijo Benjamín y Karina.

Una usuaria de Twitter le contó a Gianinna que Sol, la hija de Karina, habría insultado a su hijo, Benjamín Agüero, llamándole "maricón", según dejaron entrever ambas en su discusión.

Cuando la hija del "Diez" quiso investigar sobre el tema, fue sorprendida por la actual pareja del Kun pidiéndole que no se metiera con su hija.

"@Gianmaradona pedís mi número y me llamás por teléfono si tenés algo que decir!". Inmediatamente, la respuesta de la hija de Diego Maradona no se hizo esperar y escribió: "@Kari_Prince no dije nada de tu hija. Pregunta bien primero. Después si queres salir en algún portal de espectáculos ya no es mi problema".

La pelea en redes no quedó aquí: "@Gianmaradona inventa lo que quieras que la única que sale siempre SOS vos. Ahí te mando mi número".

"¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién dijo que mi hijo es un maricón?", le preguntó Gianinna a la cuenta que le avisó lo que había visto en el video en vivo. Maradona insistió ante el silencio de varios minutos: "Explicame, te lo pido por favor, porque estoy con dolor de estómago. Es imposible que pase lo que me estás diciendo". Y agregó: "Explicame, te lo pido por favor, porque me estoy por subir al tren para ir a buscarlo".

Luego la actual pareja del Kun nuevamente irrumpió con fuerte mensaje: Karina: -@gianmaradona, si tenés algo para decir de mi hija, me llamás y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras... ¡pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? ¡Con mi hija, no! ¡Pedís mi número y me llamás por teléfono si tenes algo que decir!

Gianinna: ¡@kari_prince, no voy a contestarte por Twitter! ¡Si tenías algo que decirme, agarrabas el teléfono y me lo decías! Besito.

K: -¡Así como llamás para armar quilombo, pedías conmigo y listo! No me voy a gastar en pedirlo yo. Mejor por acá, que lo ves seguro.

G: -No dije nada de tu hija. Preguntá bien primero. Después, si querés salir en algún portal de espectáculos, ya no es mi problema.

K: -¡Los problemas entre grandes se arreglan entre grandes, no se mete a los chicos! O al menos no a mi hija.

G: -¡No tengo nada que hablar con vos y mucho menos de mi hijo!

K: -Inventá lo que quieras, que la única que sale siempre (en los portales de espectáculos) sos vos. Ahí te mando mi número.

G: -¡Leé lo que te escribí anteriormente! ¡Vos tenés mi teléfono, no hace falta que expongas a los nenes!