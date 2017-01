¡TERRIBLE! Madre de Rubí cuenta toda la verdad detrás de la fiesta de los XV de su hija

Lo que parecía una fiesta de ensueño, al final parece que terminará en pesadilla. La celebración de los 15 años de Rubí sigue dando de qué hablar.

Y es que luego del tremendo alborotó que se causó, incluso a nivel internacional, ahora doña Anaelda García, mamá de la quinceañera, no pudo contenerse y destapó todo lo que hubo detrás de este festejo y desenmascaró a todos los que se aprovecharon de su familia, según publicó la revista TV Notas.

La progenitora de Rubí, aseguró que su familia está al borde del colapso, su marido a punto de quedarse sin trabajo y acusa a muchos de generar dinero a costa de su hija.

Además dijo que a ellos no les pagaban nada por asistir a los programas y señaló que le da coraje que mucha gente se esté valiendo de eso para sacar provecho y burlarse de ellos.

Doña Anaelda asegura: "Ya llega un momento en que a mí me molesta. Uno no es un monigote y nosotros de buena gente nos hemos pasado".

En un video que circula en YouTube, también se puede escuchar cómo la señora asegura que no fue su intención que esto se saliera de contexto y mandó un contundente mensaje: "Les digo a todas esas personas que están haciendo su 'agosto' a costillas de uno, que les rinda su dinero y así como les va llegar, así se les va a ir".

"No tienen escrúpulos, uno se ha pasado de buena gente, se lo juro”, dice la mujer. Explica que ninguna televisora les ha apoyado, que no recibieron dinero ni lo reciben y que mucha gente ha ganado billete a sus costillas. Que no pueden trabajar y que se sienten humillados por tantas memes y burlas.

UNA GRAN ESTAFA

Crescencio Ibarra levantó una denuncia ante el Ministerio Público de Matehuala en contra de Bernardo Ramírez Portales por fraude. El señalado es acusado de ostentarse como representante del grupo musical ‘Los Cachorros de Juan Villareal’ y firmar un contrato por 220 mil pesos, unos 10,500 dólares.

De acuerdo con un video difundido por el diario ‘La Razón El Periódico del Altiplano’, el jefe de familia de los Ibarra García entabló contactó con un representante musical, a quien le hizo entrega de tres cantidades de dinero, con la finalidad de asegurar la actuación de la agrupación en los XV años de Rubí.

"Él me manejó que me traía a los chavos por 160 mil pesos y que con escenario me los ponía en 220 mil… Yo le dije que me los trajera con todo y el escenario y llegamos al acuerdo de 210 mil; firmamos el contrato”, declaró el padre de Rubí,

"El 11 de abril le hice entrega de otro anticipo por 25 mil pesos… y el 20 de agosto le di otros 30 mil, con lo que cubrí la mitad delo acordado, por lo que me dijo que el resto se lo diera el día de la presentación de ‘Los Cachorros de Juan Villarreal’”.

Sin embargo, como informó Excélsior el pasado 13 de diciembre, ‘Los Cachorros de Juan Villareal' le hicieron saber al jefe de familia de los Ibarra García, que no tenían ninguna fecha firmada para actuar en unos XV años.