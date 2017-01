Social Sol se refuerza y contrata a Orlindo Ayoví

El delantero ecuatoriano Orlindo Ayoví estampó este martes su respectiva rúbrica en el contrato que lo liga por un año a Social Sol de Olanchito.



Ayoví está curtrido de experiencia en el fútbol profesional y en liga de ascenso tomando en consideración que en su carrera ha vestido las camisas de los equipos Quito y Nacional en su pais. También jugó con el Irapuata de México.



En Honduras militó en Marathón y Villanueva FC. En Victoria tuvo un paso fugaz durante la pretemporada del 2016 pero al final no llegó a un acuerdo con la junta directiva en el 2016.



"Está confirmada la contratación de Orlindo Ayoví por un año, esta mañana firmó su contrato", explicó Fredis Urbina, gerente del cuadro yoreño.

Así van las altas y bajas de los equipos de Honduras.



"Ayoví tiene sus papeles en regla porque ya jugó en el pais, esta tarde se integra a los entrenamientos para el primer contacto con el grupo de jugadores y cuerpo técnico. La directiva está haciendo un enorme esfuerzo económico en contratación de refuerzos porque no quiere perder la categoría en Liga Nacional, creo que con estos refuerzos se infla un poco la planilla mensual"



Panameño



Urbina también confirmó que este miércoles se suma a las filas del Club en zaguero panameño que viene de jugar de la primera división de El salvador, además de un defensa catracho que se sumará en los próximos dias a la disciplina del técnico Gustavo Gallegos.

"Mañana llega a la ciudad un defensa panameño que ya está arreglado sólo hace falta que firme su contrato y ver sus papeles porque el equipo todavía no tiene Pin internacionales para repatrir jugadores, eso lleva tiempo por eso vamos a ver toda su documentación, viene de la primera división de fútbol salvadoreña. También estamos negociado con un defensa central nacional lo tenemos arreglado en un 90 por ciento".



Dato



La semana anterior contrataron al volante ex platensita Néstor Martínez y al ex meta de Real Sociedad, Francisco "Panchi" Reyes. Salieron del Club Víctor Arzú, Donaldo Morales y el uruguayo Andrés Ramírez.



Social Sol cerró el torneo Apertura en el último lugar de la tabla de colocaciones con nueve puntos y será fiel candidato al descenso en el Clausura si no comienza a sumar para alcanzar al vida que registra 15 unidades.