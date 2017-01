El técnico de Olimpia, Héctor Vargas, no escondió que si siente mermando su plantel con la ausencia de los cinco seleccionados (Chirinos, Garrido, Canales, Salas y Donis), pero asegura que ante toda adversidad comenzarán este torneo con la aspiración de lograr conquistar el campeonato que se les negó la temporada pasada.

¿Cómo está el equipo previo al debut en este torneo?

Estamos mirando si arrancamos el campeonato como pensamos, hay veces que uno cree que está bien y le faltan cosas, vamos a ver si hacemos un año como el anterior, muy lindo. Nos faltó solo el cierre, pero con números muy buenos. La defensa menos goleada, la mejor delantera, un campeonato en el año y torneo de Concachampions.

¿Empezará el torneo con muchas bajas?

Es que aquí es por el tema muchos jugadores en la Selección Nacional, eso nos pone en aprietos. Al principio por la cantidad que tenemos, pero es una linda sensación para lo directivos porque van muchos, pero complicado para nosotros.

¿Fabio de Souza ya estará listo para el inicio del campeonato?

Fabio tiene que esperar una orden de médico que lo atiende, creo que eso será entre el 10 o 15 de este mes que lo avalúen y le den el alta.

¿Le ajustará este plantel para los dos torneos?

Es prácticamente el mismo plantel que tuvimos el torneo pasado, de aquí el único que se ha ido el Quioto, luego es resto es el mismo. Ahora podemos sumar la venido de Bryan Moya y vamos a ver si se pueden conseguir unos más. Yo soy de la idea que si el que viene que venga a sumar y mejores que lo que tenemos. Traer por traer un extranjero a veces no es lo que pensás y le quita un lugar a otro.

¿Donde necesita reforzarse el equipo?

La lesión de Johnny Palacios y la enfermedad de Fabio de Souza nos obligan a pensar en la parte defensiva. Por ahí habrá que ver si se puede traer un central, de ahí las otras partes hay que ver si ofrecen un buen jugador, yo no tengo la duda en decirle que si, pero la directiva es la que tiene que decir.

¿Piensa en reprogramar el partido por las bajas?

No. En torneo pasado no lo hicimos y fuimos a jugar a Tocoa sin los seleccionados y con Carlo Costly lesionado, fuimos a exponer el invicto y ganamos un partido que le dimos vuelta. Que don Rafa Ferrari autorice reprogramar es difícil. Una vez se pidió con Motagua y es el único, por eso ahora lo vamos afrontar con lo que tenemos.

¿Va utilizar los seleccionados el fin de semana?

El plantel que tenemos es el que se va utilizar siempre que no tenemos a los seleccionados. Ahora está Oliver Morazán German Mejía, Ariel Flores que en el torneo pasado tuvieron poca participación y ahora van a jugar.

Ahora que ha trabajado con Bryan Moya, ¿Qué tan son sus condiciones?

Bien, me sorprendió. Yo lo vi en el partido contra el Real España, con Juticalpa y me parece que si tiene la personalidad, ya que este equipo no es para todo y si se pone la camiseta de Olimpia y juega como lo hizo estos dos partidos, estamos a la vísperas de un jugador que va dar de que hablar.

¿Moya le dará problemas para que lo ponga de titular?

Yo creo que se está poniendo solo. Yo siempre digo que yo no los pongo, sino que ellos se ponen y se sacan, pero el número de Bryan Moya está bastante fuerte y está superando algunos.

¿Se le viene un torneo donde debe buscar estar en Concachampions?

Don Rafa lo que quiere es un proyecto como el que se está haciendo, este es el séptimo campeonato con el equipo, más de una vez las cosas no salieron bien y el único que apoyó fue él. Vamos a intentar que este club mantenga su nivel, pero tampoco si no sale como se planifica es que ya se termino el ciclo. Olimpia tiene un proyecto con jóvenes en la Selección, tuvo mucha participación en los Olímpicos. Si uno analiza el sistema de juego de Pinto en los Olímpicos, es como jugaba Olimpia con el famoso tridente y todas esas cosas.

¿Ever Alvarado se quedará en el Olimpia?

Se que tenía platicas adelantadas con Osman Madrid, que había una propuesta y él quedó de contestar, pero ahora con ese tema de la Selección se fue para allá. Me parece por lo que me dijo a mi que si juega en un club acá es con Olimpia.

¿El defensa que usted necesita lo buscan a nivel nacional o en el extranjero?

Estamos buscando, pero es complicado. Si nosotros que somos uno de los equipos que más posibilidades tiene, necesita defensa central, no hablar que otro equipo también y la mayoría lo han tenido.

¿Y el caso de Jonathan Paz como quedó?

Es que se descartó por el costo, era una buena opción y se había hablado en su momento como hace dos años atrás, lo mismo Rony Martínez, pero el costo estaba por encima de lo que quiere pagar Olimpia y ahí es donde se cae la negociación.

¿Cómo maneja el tema que Costly lo quiere el Alajuela de Costa Rica?

No tengo ni idea, sé que Costly renovó contrato antes de irse, lo mismo que Javier Estupiñán. Capaz que algún interés habría, pero él está firmado.

¿Usted dio el aval para que no se contratara otro portero?

Es que venimos con un proceso de apostar a un joven durante todo este tiempo y ustedes vieron que lo hice jugar a Edrick Menjívar en la Copa Presidente y creo en él confío que esta es la oportunidad para que pueda aprovechar el momento. Estuvo diez años Noel y ¿ahora le traes otro? es como decirle que no lo vas a poner nunca, por eso don Rafa comparte la idea mía que pelee ese puesto con Gerson Argueta.